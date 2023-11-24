Армения предложила России сократить долг за непоставленное оружие

«Вычет из долга Армении Российской Федерации может стать одним из вариантов выхода из ситуации. Но он далеко не единственный», - сказал Пашинян.

Премьер-министр республики подчеркнул, что сейчас идет обсуждение различных вариантов разрешения этого вопроса.

«Мы готовы продолжать консультации, тем более что Россия в настоящее время сама нуждается в вооружениях. Надеюсь, что диалог приведет нас к конкретным результатам», - добавил он.

Ранее Пашинян обвинил Россию в том, что страна якобы не поставила Армении уже оплаченное оружие.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выражал надежду, армянская сторона не станет радикально менять вектор своей внешней политики.