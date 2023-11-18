18 ноября 2023, 15:09

Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

РИА «Новости»
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Армения предложила Азербайджану решить вопрос с пленными и устроить обмен по принципу «всех на всех». Об этом рассказал премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщил ТАСС.

«Нам непонятен последовательный подход Азербайджана к удержанию десятков пленных», - заявил он.

По словам Пашиняна, сейчас действия Азербайджана выглядят как подготовка к новым военным действиям. Он добавил, что Армения видит угрозу новой эскалации из-за продвигаемой концепции «Западного Азербайджана».

Ранее Армения и Азербайджан смогли договориться о базовых принципах мирного соглашения. Однако, как признал Пашинян, страны часто не понимают друг друга, и многолетний конфликт - одна из причин.

Армения Азербайджан
18 ноября 2023, 15:38
Активисты провели митинг в Хельсинки против закрытия КПП на российской границе
Unsplash
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Жители Хельсинки провели митинги, выступив против закрытия пограничных с Россией контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Активисты согласовали митинг с властями и полицией. На мероприятии присутствовали около 300 жителей Финляндии. Одна из участниц обратила внимание, что из-за закрытия КПП некоторые люди не смогут встретиться с семьями, которые находятся в России. Она призвала найти более гибкое решение, которое не будет ограничивать права финнов и россиян.

Одна из девушек пришла с мальчиком, который держал в руках плакат с надписью «Хочу увидеться с бабушкой!» на финском языке.

Участник митинга по имени Глеб признался, что пикетчикам близки проблемы финского общества. Он назвал закрытие КПП слишком жестким методом решения проблемы и призвал урегулировать этот вопрос по-другому.

Ранее Финляндия перекрыла южные пропускные пункты на границе с Россией. Пассажирско-грузовое движение между странами будет проходить через КПП на севере до 18 февраля. Посольство России негативно отреагировало на решение о закрытии четырех пропускных пунктов и пообещало принять ответные меры.

Финляндия Россия
18 ноября 2023, 15:34
Байден приревновал жену к 70-летнему президенту Мексики
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Американский президент Джо Байден приревновал жену к мексиканскому лидеру Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Как сообщила газета Daily Mail, Байден забеспокоился, что его коллега слишком увлек супругу во время ужина.

«Ты сидел рядом с моей женой и был таким очаровательным, что я заволновался, что ты нравишься ей больше, чем я сейчас», - пошутил политик.

Банкет проходил в рамках конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, которую Байден проводил в Сан-Франциско. Леди Джилл Байден на мероприятии сидела рядом с 70-летний Лопесом Обрадором.

Во время личной встречи представители двух стран обсуждали вопросы наркотиков, иммиграции. Байден также признал необходимость освоения новых «легальных путей» въезда в США.

Ранее последнее заседание саммита АТЭС началось на полчаса позже из-за опоздания Байдена. Госсекретарь США Энтони Блинкен напряженно следил за выступлением американского лидера.

Американский президент Джо Байден приревновал жену к мексиканскому лидеру Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Как сообщила газета Daily Mail , Байден забеспокоился, что его коллега слишком увлек супругу во время ужина.

Мексика США Джо Байден
18 ноября 2023, 15:13
Израильские военные ликвидировали командные центры и лаборатории ХАМАС в Газе
Соцсети
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Армия Израиля уничтожила в секторе Газа ячейку военных ХАМАС, которые обстреляли 17 ноября территорию еврейского государства. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военнослужащие нанесли удар по объектам в палестинском анклаве. Авиация атаковала командные центры, посты и лаборатории по производству оружия.

«Активность в секторе Газа продолжается: обнаруживаются террористические туннели, уничтожаются террористы и наносятся удары по террористической инфраструктуре», - указали в пресс-службе.

Боевики ХАМАС 17 ноября запустили с крыши здания ракеты в сторону Израиля. В ответ на это израильская авиация обнаружила и уничтожила группу участников боевого крыла организации. ЦАХАЛ опубликовал видео с ударом по ячейке в палестинском анклаве.

Ранее израильские военные атаковали резиденцию , которая принадлежала главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании. В здании проходили совещания руководства организации. ЦАХАЛ также захватил лагерь Шати, где хранилось оружие военно-морских сил палестинского движения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 15:07
Армянский военный пострадал при обстреле со стороны ВС Азербайджана
РИА «Новости»
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Военнослужащий из Армении получил ранение в результате выстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщило Минобороны Армении.

По данным ведомства, выстрел произошел сегодня, 18 ноября, около 08:50 по московскому времени.

«В результате выстрела ВС Азербайджана в направлении армянской позиции, расположенной на участке Паруйра Севака, огнестрельное ранение получил военнослужащий», - говорится в опубликованном заявлении.

В армянском Минобороны уточнили, что состояние пострадавшего оценивается как среднетяжелое, опасность для его жизни отсутствует. Ведется расследование для установления обстоятельств случившегося.

При этом сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля смогла договориться с Азербайджаном по «основным принципам мира». При этом он посетовал на то, что Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках и «часто не понимают друг друга».

Армения Азербайджан

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