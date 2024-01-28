28 января 2024, 20:16

Армения предложила Азербайджану механизм взаимного контроля над вооружениями

Unsplash
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Армянская сторона предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс заключения мирного договора затянется. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, чьи слова привело агентство Аrmenpress.

Глава правительства посвятил свое выступление Дню армии.

«Мы предложили Азербайджану также осуществить демилитаризацию границы, также механизм взаимного контроля над вооружениями», - добавил премьер-министр.

Он заявил о приверженности республики мирной повестке дня. Страна от нее не отступит, подчеркнул Пашинян.

Ранее премьер-министр заявил, что Армения рассчитывает на взаимные гарантии от Азербайджана об отсутствии территориальных претензий в будущем. В дипломатических текстах всегда присутствуют подтексты об определенных рисках, напомнил Пашинян.

Армения Международные отношения Армия Азербайджан
28 января 2024, 21:27
Британский король не будет исполнять официальные обязанности в течение месяца
РИА «Новости»
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Король Великобритании Карл III временно не будет исполнять официальные обязанности. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на осведомленные источники.

Несколько дней назад монарх перенес плановую операцию в связи с увеличенной простатой. Восстановление Карла III займет около месяца - именно в этот период он не будет исполнять свои обязанности.

Речь идет об официальных встречах и мероприятиях. В то же время король будет доступен для государственных вопросов.

Британского монарха доставили в больницу в Лондоне утром 25 января. Там он перенес операцию. В Букингемском дворце сообщали, что королю проведут коррекционную процедуру.

В сентябре 2023 года Соединенное Королевство посетил принц Гарри , где он посетил церемонию вручения премии WellChild Awards. Гарри также принял участие в траурных мероприятиях, посвященных годовщине смерти Елизаветы II.

Лондон Великобритания Карл III
28 января 2024, 21:03
Жителя Турции обязали выплатить жене 16,5 тысячи долларов за несоблюдение гигиены
Unsplash
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Суд Анкары обязал мужчину выплатить супруге компенсацию в размере 16,5 тысячи долларов за несоблюдение личной гигиены. Разбирательство вызвало общественной резонанс, сообщило издание Haber.

Местная жительница предъявила мужу претензию из-за того, что он чистил зубы не больше двух раз в неделю и в целом не старался быть чистоплотным. Женщина не выдержала такого отношения и обратилась в суд.

«Суд признал вину мужа-ответчика», - написали авторы материала.

Необычная история с супружеской парой произошла в Санкт-Петербурге. Женщина Светлана в середине 1990-х ушла от мужа и более 20 лет прожила на Шри-Ланке. Когда россиянка вернулась на родину, ей пришлось доказывать, что она жива. Оказалось, что супруг «похоронил» жену во время ее отсутствия.

Турция Суд Женщины Мужчины
28 января 2024, 19:54
Трое американских военных погибли при атаке дрона на базу в Иордании
Pxhere
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Три военнослужащих США погибли во время атаки беспилотника на американскую военную базу на севере Иордании. Еще 25 человек пострадали, сообщил телеканал Al-Hadath.

Американский президент Джо Байден заявил, что ответственность за нападение на военнослужащих США в Иордании несут «лояльные Ирану» группировки.

«Байден пообещал принять ответные меры после того, как трое американских военнослужащих погибли в Иордании», - уточнили журналисты.

Центральное командование США подтвердило гибель и ранение солдат. Как уточнило издание, база расположена в пограничном треугольнике между Иорданией, Сирией и Ираком.

Ранее иракские вооруженные группировки атаковали с помощью беспилотников американские военные базы Аль-Шаддади и Аль-Омар в Сирии, сообщал телеканал Al-Hadath. США решили поменять принцип своего присутствия в Ираке. Ранее в Соединенных Штатах подняли вопрос о выводе войск из Сирии.

США Беспилотники Сирия Военные Ирак Джо Байден
28 января 2024, 18:56
Израиль оказался крупным источником вооружений для ХАМАС
Unsplash
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Израиль оказался крупным источником вооружений для палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников и представителей разведки.

ХАМАС соорудил большое количество ракет и противотанкового оружия из тысяч снарядов, которые не разорвались при атаке ЦАХАЛ на сектор Газа.

«ХАМАС также вооружает своих бойцов оружием, украденным с израильских военных баз», - отметили авторы статьи.

По данным СМИ, боевики палестинского движения извлекают из уцелевших снарядов взрывчатку, чтобы использовать ее в своем оружии. При этом число не сработавших израильских боеприпасов в секторе Газа может исчисляться тысячами.

Уточняется, что власти Израиля знали о проблемах с вооружением. С плохо охраняемых баз ЦАХАЛ похитили сотни единиц стрелкового оружия, тысячи патронов и сотни гранат.

Международный суд ООН рассмотрел дело об обвинении израильской стороны в геноциде палестинцев и обязал Израиль принять меры, что предотвратить подобные действия. Инстанция также призвала к срочному освобождению заложников и признала право палестинцев в анклаве на самооборону.

Израиль Военные Оружие Конфликт Израиля и Палестины

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