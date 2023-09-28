Армения подготовила соглашение для России по Римскому статуту МУС

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«Мы предложили России заключить двустороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», - сказал Киракосян.

По его словам, текст подготовили еще несколько месяцев назад - в апреле. Теперь Армения ждет реакции российских коллег. Киракосян добавил, что об аресте президента России Владимира Путина в случае его визита в республику не может идти и речи. Подобные разговоры вообще «неразумны».

Ранее досудебная палата МУС выдала ордер на арест российского лидера и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Юрисдикцию этого суда не признают в России, Белоруссии, Азербайджане, Китае, Соединенных Штатах и еще во многих государствах.

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