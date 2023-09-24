Армения пересмотрит инструменты внешней и внутренней безопасности

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Пашинян указал на необходимость сотрудничать с партнерами, готовыми к взаимовыгодной работе. Недавние действия Азербайджана свидетельствуют о том, что системы внешней безопасности Армении стали неэффективными, заметил он. Под ударом также оказались «дипломатическая этика отношений, все нормы корректности, обязательства».

«Мы предпримем все действия для защиты независимости. В этой связи нужно преобразовать, дополнить, обогатить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении», - подчеркнул премьер страны.

По его словам, «некоторые ее партнеры» прикладывают усилия к тому, чтобы продемонстрировать ее уязвимость в сфере безопасности.

Ранее Пашинян также заявил, что Армения готова принять всех соотечественников из Нагорного Карабаха. Уже появилась информация о том, что в Армению готовятся эвакуировать часть населения Карабаха.