Армения обвинила войска Азербайджана в обстреле
Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским пограничникам. Погибли два человека, сообщило Минобороны Армении.
Огонь из стрелкового оружия, по информации ведомства, открыли 13 февраля в 05:30. Армения заявила, что обстрел устроили ВС Азербайджана. Они атаковали позиции военных.
«В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые», - сообщила пресс-служба.
Минобороны Азербайджана не комментировало произошедшее.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать пакт о ненападении , провести демилитаризацию границы и ввести контроль над вооружениями. Он заявил, что рассчитывает на взаимные гарантии отсутствия территориальных претензий. Азербайджан отверг предложения.