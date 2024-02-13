Власти Евросоюза хотят создать единую армию, прикрываясь «российской угрозой», чтобы наказывать членов блока за попытки его покинуть. Такое мнение высказал глава французской партии Флориан Филиппо в социальной сети X.

Политик возмутился тем, что эту армию может возглавить Урсула фон дер Ляйен. По словам Филиппо, в Евросоюзе специально нагнетают антироссийскую истерию, чтобы на этом фоне принимать выгодные решения. Однако единая армия будет служить интересам олигархических элит блока, а не для защиты граждан, выразил уверенность он.

«Армия ЕС стала бы в первую очередь силой, используемой против европейских народов, желающих выйти из ЕС», - подытожил Филиппо.

В Евросоюзе все чаще тиражируют тезис о том, что после победы на Украине Россия может стать угрозой для европейских государств. Об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон, призывая усилить армию, повысить расходы на оборону. С аналогичным предложением выступил новый глава МИД Франции Стефан Стежурне.