26 июня 2024, 13:35

Армения обвинила Россию в «сдаче» Карабаха Азербайджану

РИА «Новости»
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Россия якобы отняла у Армении Нагорный Карабах и вернула его Азербайджану. Такое заявление сделал секретарь армянского Совбеза Армен Григорян, сообщило издание «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам политика, боевые действия между республиками велись, когда Армения «полностью зависела» от России.

«Россия пришла, отняла у нас Карабах, вернула Азербайджану», - заявил Григорян.

Он добавил, что российская сторона якобы сама решила не поставлять боеприпасы и оружие Армении.

Россия 12 июня вывела свой миротворческий контингент из Нагорного Карабаха. Регион покинули личный состав, техника и вооружение. До этого Армения и Азербайджан провели демилитаризацию границы.

Армения Россия Нагорный Карабах Азербайджан
26 июня 2024, 14:10
Россия подавала США сигналы по обмену заключенными — Рябков
Unsplash
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Для успешного решения вопроса по обмену заключенными властям США следует прислушаться к сигналам России. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что страна подавала их по определенным каналам. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Они должны не отмахиваться от них, как они имеют обыкновение это делать, а вдуматься в суть этих сигналов. Может, тогда им что-то станет яснее», - сказал он.

Рябков отказался комментировать возможные переговоры о новом обмене заключенными между Россией и США, но назвал начало суда над журналистом Эваном Гершковичем важным процессуальным этапом. Он не стал прогнозировать срок, в течение которого стороны примут конкретные шаги, и призвал американские власти прислушаться к отправленным «по соответствующим каналам» сигналам.

Репортера The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже , сообщил RT. Первое заседание по его делу прошло 26 июня в закрытом режиме. Президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону не исключил возможность обмена журналиста.

США Дипломатия Россия МИД РФ Пол Уилан Задержание Эвана Гершковича
26 июня 2024, 12:08
«Жест доброй воли». Почему Ассанжа освободили именно сейчас
РИА «Новости»
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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного по делу о шпионаже, освободили в зале суда после заключения сделки с Минюстом США. Он провел в британской тюрьме пять лет. Именно сейчас, в преддверии выборов, властям США оказалось выгодно дать журналисту свободу, рассказала 360.ru политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко.

«Всей правды нам не скажут, но здесь просматривается вполне конкретный предвыборный интерес команды Байдена. За последние года полтора он заработал не самую выгодную предвыборную репутацию: мало того, что были какие-то определенные „физические“ проколы, - сказалась позиция США по конфликту на Украине и ближневосточному конфликту», - рассудила она.

По словам Войко, скандал с сыном президента США Хантером Байденом тоже не добавил американскому лидеру очков.

«На этом фоне возникла потребность показать Байдена как милующего политика, который способен на жесты доброй воли», - сделала вывод политолог.

Она указала на то, что Ассанж, заработавший себе имя борца за правду и свободу слова, обнародовал документы, связанные скорее с деятельностью республиканцев, чем демократов, так что Байден фактически помиловал человека, с которым «лично у него счетов не очень много». Кроме того, речь шла о сделке, то есть с Ассанжа тоже взяли «определенные обязательства», он оказался ограничен в своих действиях.

«Тем самым Байден решает вторую задачу: не допустить закрепления за Ассанжем репутации борца с американскими недостатками, едва ли не идеала в определенных кругах. В то же время это некий сигнал желающим повторить опыт Ассанжа о том, что только на уровне президента, и то если сойдутся определенные обстоятельства, такие вопросы могут быть решены», - предположила Евгения Войко.

По ее мнению, на Ассанжа, скорее всего, наложили запреты на ведение журналистской или другой публичной деятельности, так что в ближайшее время вряд ли стоит ждать появления новых «обличительных документов» и утечек.

США Суд Джулиан Ассанж Запреты
26 июня 2024, 11:06
Лавров озвучил один из главных интересов России в отношениях с Западом
РИА «Новости»
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Западные страны не выражают готовность ко взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения». Трансляцию выступления провела пресс-служба ведомства.

«Мы заинтересованы только в одном - чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности», - отметил дипломат.

Лавров добавил, что Запад продемонстрировал всему миру свою недоговороспособность. По словам министра, страны Европы по требованию Белого дома могут пойти на разрыв любых соглашений и норм международного права.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов предположил, что Запад планирует устроить новый виток эскалации на Украине. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден попытается извлечь максимальную выгоду из конфликта. Рогов добавил, что эскалацию можно пресечь, если западные государства ощутят «угрозу личных потерь».

Сергей Лавров Отношения Международные отношения Европа Россия Запад МИД РФ
26 июня 2024, 11:05
Лавров назвал главный приоритет России в отношениях с Западом
РИА «Новости»
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Россия главным образом заинтересована в том, чтобы с Запада не исходили угрозы ее безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на «Примаковских чтениях».

«Мы заинтересованы только в одном: чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности», - процитировало его РИА «Новости».

В мае президент России Владимир Путин отмечал, что страна никому не позволяет ей угрожать и «ее стратегические силы всегда в готовности». Позже он заявлял, что сама Россия никому не угрожает, тем более главам других государств. Путин назвал такие угрозы моветоном и пояснил, что его страна просто придерживается собственной позиции по разным вопросам.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, российский лидер призвал не доводить не только до использования, но даже до угрозы применения ядерного оружия.

Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ

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