Армения обвинила две страны ОДКБ в подготовке войны в Нагорном Карабахе

«В подготовке к 44-дневной войне 2020 года не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас», - привело его слова РИА «Новости».

По версии Пашиняна, упомянутые им государства лишь имитировали помощь Армении. Он также заявил, что в 2020 году целью военных действий в Нагорном Карабахе была ликвидация независимости республики. Попытки, подчеркнул премьер, не прекратились и после 2020 года.

Нейтрализовать существующие угрозы, добавил Пашинян, поможет демилитаризация границы с Азербайджаном.

В составе ОДКБ сейчас находятся, кроме Армении, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Какие именно страны готовили войну, армянский премьер не уточнил.