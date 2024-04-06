Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций на границе

По информации оборонного ведомства, ВС Азербайджана открыли огонь по позициям в Верин-Шорже, Куте и Сотке (Гегаркуникская область), Аравусе (Сюникская область), Мовсесе и Чинари (Тавушская область).

Армянские военнослужащие также засекли передвижение автомобильной техники в направлении Ишханасара. По данным МО, азербайджанские военные начали стягивать ее в период с 21:00 до 23:00 (с 20:00 до 22:00 по московскому времени).

Армянская сторона назвала действия ВС Азербайджана провокацией.

Ранее два государства обвинили друг друга в обстреле границ. В армянском МО указали, что 5 апреля в районе сел Чинари и Верин Шоржа азербайджанцы открыли огонь по позициям соседней страны.

В оборонном ведомстве Азербайджана это сообщение опровергли и предположили, что ВС Армении предприняли попытку усовершенствовать траншеи перед позициями.