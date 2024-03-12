Армения назвала сроки вывода российских пограничников из аэропорта Еревана

«Послание, направленное российским пограничникам, - это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата - 1 августа 2024 года. С этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц», - сказал он.

Глава армянского правительства назвал отвод российских пограничников рабочим, а не политическим процессом.

Также Пашинян заявил, что Армения готова выйти из Организации Договора о коллективной безопасности , если блок не уточнит понимание суверенных границ республики. Он уточнил, что не общался с президентом России Владимиром Путиным более двух месяцев.

Вопрос выхода Армении из ОДКБ обсуждают с мая 2023 года. Никол Пашинян обвинил союзников в невыполнении договора о коллективной безопасности.