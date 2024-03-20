Армения наделила неприкосновенностью миссию ЕС на границе с Азербайджаном

Двухдневная сессия Национального собрания Армении открылась 19 марта. Из 84 депутатов 57 проголосовали за ратификацию соглашения с Евросоюзом, остальные воздержались. Никто из участников заседания не стал выступать против инициативы.

Миссию Евросоюза, ее штаб-квартиру и подразделения наделили дипломатическим статусом. Ее участников освободят от таможенных процедур и соблюдения миграционных требований, их не смогут задерживать или арестовывать. Армения обеспечит неприкосновенность евронаблюдателей и объектов представительства.

Министр иностранных дел Сергей Лавров усомнился в целесообразности и эффективности миссии. Он обвинил Евросоюз в злоупотреблении отношениями с Арменией и Азербайджаном.