20 января 2024, 18:45

Армения и Азербайджан потребовали друг от друга дополнительных гарантий

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В Армении рассчитывают на взаимные гарантии от Азербайджана об отсутствии территориальных претензий в будущем. Об этом премьер Никол Пашинян сообщил на встрече с членами правящей партии «Гражданский договор». Его процитировало РИА «Новости».

«Мы ожидаем от Азербайджана гарантий, что [республика] не хочет оставить скрытые между строк доводы для будущих территориальных претензий», - отметил Пашинян.

По словам политика, со стороны Армении также готовы дать аналогичные гарантии, ведь они не могут быть односторонними.

Армянский премьер напомнил, что в дипломатических текстах всегда присутствуют подтексты об определенных рисках территориальных претензий, «если не сейчас, то в будущем».

Пашинян указал на более или менее активные прямые контакты между Арменией и Азербайджаном, главной темой которых является работа над мирным договором.

Ранее он отмечал, что Армении требуется новая конституция на фоне существенных изменений в мире и регионе.

Армения Обострение в Нагорном Карабахе Азербайджан
20 января 2024, 19:25
Американскую базу в Ираке снова обстреляли
Global Look Press
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Авиационная база США Айн-аль-Асад на западе Ирака в очередной раз попала под ракетный обстрел. Об этом сообщило издание Shafaq.

По информации источника, рядом с военной базой рухнули пять ракет. По предварительной информации, их выпустили из района Аль-Багдади в Анбаре.

По данным телеканала Al Hadath , на территорию рядом с базой упали как минимум 20 ракет. Сведения о пострадавших пока что не поступали.

После начала обострения конфликта между сектором Газа и Израилем базы США в Ираке неоднократно обстреливали. Ответственность за атаки на себя брали шиитские группировки.

Ранее в субботу, 20 января, стало известно о падении американского беспилотника рядом с авиабазой Балад в Ираке. Пентагон начал расследование причин произошедшего.

Директор Центра прикладной социологии Геннадий Подлесный объяснял «360», что атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке не являются случайностью. По его мнению, регион постепенно становится самой напряженной точкой на планете.

США Военные Ирак
20 января 2024, 19:04
Немцы узнали Меркель в статуе голой женщины в Гамбурге
Global Look Press
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Статуя голой женщины появилась в Гамбурге рядом с театром «Талия», местные жители увидели в ней бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом сообщила газета Bild.

Скульптуру установили на один из контейнеров, ранее ее использовали в качестве декорации, однако у статуи не было головы.

Журналисты предположили, что владелец зданий рядом с театром стал автором идеи инкрустировать к скульптуре голову бывшего политика.

Некоторые правители немецкого парламента возмутились этой статуей и напомнили, что театр находится на бюджетном финансировании. Представитель фракции ХДС в Гамбурге Свен Хильшер отметил, что многим гражданам нравятся оскорбления в адрес чиновников, однако они ведут к снижению значимости политики.

Правительство Германии продолжает платить по три тысячи евро в месяц парикмахеру, услугами которого пользуется Меркель.

Германия Ангела Меркель
20 января 2024, 18:42
Кремль ответил на вопрос о дате визита Путина в Турцию
РИА «Новости»
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Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию пока неизвестна. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Дата еще согласовывается, о ней мы своевременно сообщим», - сказал он.

Турецкая газета Hurriyet со ссылкой на собственные источники в администрации президента республики сообщала, что российский лидер посетит страну 12 февраля. Других подробностей его поездки нет.

Ранее Песков заявлял, что личная встреча Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана произойдет рано или поздно, так как важна для отношений стран. Он подчеркивал, что при необходимости президенты могут оперативно провести телефонный разговор.

Политолог Дмитрий Журавлев заявлял «360», что лидеры стран на переговорах обсудят в основном внешнеполитические вопросы. По его мнению, в беседе они также затронут ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы возобновления зерновой сделки.

Кремль Турция Дмитрий Песков Международные отношения Россия Владимир Путин
20 января 2024, 18:41
Британской армии предсказали большие сокращения из-за кризиса
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Численность армии Великобритании к через два года составит менее 67 741 человека, что на 40% меньше, чем 16 лет назад. При сохранении этой тенденции к 2034 году военных останется 52 тысячи. Из-за нехватки выделяемых средств боеспособность войск страны уже сейчас вызывает сомнения у командующих США и Евросоюза, отметили в материале The Times.

Причиной сложившейся ситуации стал кризис набора и удержания войск. С таким заявлением выступил теневой министр обороны Джон Хили. Он подчеркнул, что правительству пора вмешаться, чтобы не допустить полного развала вооруженных сил страны.

Бывший высокопоставленный офицер британской армии в комментарии журналистам заявил, что все заявления властей о готовности перебросить 25-тысячную бронетанковую армию - не больше чем игра на публику.

«Много лет не было инвестиций в логистику снабжения и средства радиоэлектронной борьбы», - заявил собеседник.

Представитель Института анализа обороны Фрэнсис Туса отметил, что последние два года европейские генералы, адмиралы и маршалы авиации ставили под сомнения реальные возможности армии Великобритании.

Авторы материала подчеркнули, что в январе 2024 года бывший высокопоставленный американский генерал назвал Великобританию ближайшим военным союзником США в области поддержки Украины и участии в операции против йеменских хуситов. Но реальные возможности войск страны находятся на минимальном уровне.

В феврале прошлого года стало известно об угрозах главы Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерала Патрика Сандерса оставить свой пост, если министерство финансов не выделит дополнительных средств на армию.

Журналисты со ссылкой на близкие к генералу источники сообщили, что из-за больших трат на Украину зарплату бойцов сухопутных войск не повышали. Кроме того, из-за проблем с жильем начались массовые увольнения со службы.

Великобритания Кризис Армия

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