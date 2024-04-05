Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций сил на границе

По данным ведомства Армении, атака произошла 5 апреля в районе сел Чинари и Верин Шоржа. Там назвали дезинформацией сообщение Минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона открыла огонь по позициям республики.

Азербайджанское оборонное ведомство также сообщило, что ВС Армении с целью создания почвы для очередных провокаций попытались провести работы по совершенствованию траншеи перед позициями армии Азербайджана.

«В результате принятых подразделениями азербайджанской армии неотложных мер проводимые работы были немедленно остановлены», - подчеркнули в МО.

В конце марта армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для новой большой войны. Он также прогнозировал, что конфликт начнется уже в апреле.