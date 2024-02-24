24 февраля 2024, 18:59

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

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Минобороны Азербайджана проинформировало об обстреле позиций со стороны Армении. В ответ армянское оборонное ведомство назвало эти сведения недействительными и, в свою очередь, обвинило азербайджанских военных в ударе по Армении.

По информации Минобороны Азербайджана , соседняя страна атаковала азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района в 11:45 по московскому времени. В то же время армянская сторона заявила об обстреле района Верин Шоржа в Гегаркуникской области. По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные открыли огонь по этой территории в 11:30 по московскому времени. О пострадавших ни одна сторона не сообщила.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подготовке Азербайджана к войне с республикой. Он назвал маловероятным возможность мирного сосуществования двух государств. Азербайджанский МИД опроверг слова Пашиняна и назвал его высказывания необоснованными.

Армения Военные Обострение в Нагорном Карабахе Азербайджан
24 февраля 2024, 20:29
Власти Швейцарии оценили вероятность нападения на страну
Unsplash
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Правительство Швейцарии полагает, что в ближайшие месяцы риски прямого нападения на страну отсутствуют. Об этом заявила президент Виола Амхерд в беседе с Neue Zurcher Zeitung.

«Мы не ожидаем, что Швейцария в ближайшие полгода подвергнется нападению <…> В последние два года нападение на Швейцарию становится все более вероятным», - сказала она.

По словам президента, по этой причине государству нужно приготовиться к противостоянию новым угрозам.

Она также призналась, что ее беспокоит любой возможный пробел в безопасности страны.

«Армия пытается соответствующим образом расставить приоритеты в закупках», - заключила Виола Амхерд.

В Швейцарии также следят за соблюдением антироссийских санкций , это делают сотрудники Госсекретариата по экономическим вопросам (SECO). Группа появилась после обрушившейся на страну критики, связанной с «бездействием в предотвращении обхода ограничений».

Швейцария
24 февраля 2024, 19:33
Необразованная и недалекая. Захарова прокомментировала слова Бербок о санкциях
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «удивительно необразованной» после ее слов о санкциях. Дипломат опубликовала пост в Telegram-канале.

Бербок заявила, что никто из западных руководителей не верил, будто ограничения остановят Россию.

«Просто санкции - это важно», - сказала глава МИД Германии.

Захарова объяснила слова Бербок. Она отметила, что на Западе никто не думал, что «поворот на 360 градусов приведет к изменению курса» - просто это важно.

«Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни», - написала дипломат.

Она напомнила о выступлении Бербок в Рио-де-Жанейро на заседании G20, когда та кричала в микрофон: «Сергей Лавров, я к Вам обращаюсь». При этом российского министра не было в зале, так как он проводил двусторонние встречи. На его месте находился заместитель. Он тщетно пытался объяснить главе МИД ФРГ, что он не Лавров, но так и не смог ее переубедить.

«Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно», - заключила Захарова.

Президент Владимир Путин ранее отметил, что Бербок враждебно настроена не только по отношению к России, но и к Германии. Трудно представить, чтобы политик такого ранга с пренебрежением относился к интересам своей страны, объяснил российский лидер.

Германия Мария Захарова Санкции Россия Запад
24 февраля 2024, 17:42
Показуха и правда. Протесты фермеров показали истинное состояние экономики Франции
Телеканал «360»
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Протестующие фермеры, которые прорвались на сельскохозяйственную выставку и забросали яйцами полицейских, раскрыли истинное лицо сегодняшней Франции. О двуличном правительстве и настоящем состоянии экономики для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

А еще знают то, что Макрон и его министры - именно те люди, которые убивают аграрный сектор Франции. Практически сживают фермеров со свету по приказу Еврокомиссии. И такое происходит по всей Европе.

Происходит из-за того, что фермеров как класс собираются настоящим образом уничтожить, а их продукцию на полках европейских супермаркетов заменить продукцией транснациональных аграрных корпораций. Крупнейших латифундистов, которые к тому же ради получения прибыли пытаются увеличить урожайность сельхозкультур всякими сомнительными и непроверенными методами, явно не добавляющими здоровья населению.

Но катарсис во Франции все-таки произошел, потому что разгневанные фермеры прорвались на показушное мероприятие и доступным языком попытались объяснить, что представляет собой современное сельское хозяйство страны. Полиция попыталась помешать, применив силу, но это только добавило огонька, и красивые стенды с достижениями французских аграриев оказались опрокинутыми и разбитыми, а вальяжные, пахнущие дорогим парфюмом гости в ужасе разбежались.

И вот это - истинное лицо сегодняшней Франции, ее лживого двуличного правительства и настоящего состояния экономики. Той экономики, которая кормит людей, а не рисуется брокерами на биржах.

Запад разворачивает свою перестройку? Нет, современный Запад точно напоминает поздний перестроечный Советский Союз. Где-то в самый разгар, когда представить то, что Союз рухнет, еще никто и не мог, но бурная деятельность уже была развернута. Пресловутая «гласность» все еще мило уживалась с черненковской показушностью, а молодой пятноголовый лидер призывал всех вернуться к принципам истинного ленинизма и метался по стране с призывами «углубить и ускорить».

А молодые комсомольские вожаки уже смекнули, в чем дело, и занимались кто чем горазд. Кто-то барыжил видеокассетами, кто-то фарцевал (причем это можно было делать уже вполне себе безопасно), а кто-то варил джинсу на продажу. Видели комсомольского вожака из «Слова пацана», очень уж напоминающего юного Михаила Ходорковского? Сельскохозяйственная деятельность глазами Макрона Конечно, в Евросоюзе есть свои особенности, но общий вектор ровно тот же самый. Вот, к примеру, Франция. Эммануэль Макрон торжественно открывает сельскохозяйственную выставку. На выставке демонстрируются высокие достижения французских аграриев. Все красиво, ярко, замечательные стенды. Гости дефилируют между ними и восхищаются тем, как правительство Эммануэля Макрона заботится об аграрном секторе страны и кормит французов. Настоящая идиллия. Торжество аграрной политики Франции. Красота и великолепие.

Далее - прямая речь.

Эммануэль Макрон Протесты Европа Франция
24 февраля 2024, 17:08
Британские банки назвали условие конфискации российских активов
РИА «Новости»
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Великобритания должна установить правовые принципы для конфискации замороженных российских активов. Такое условие поставили перед правительством страны международные банки, сообщило агентство Bloomberg.

«В противном случае оно (британское правительство - прим. ред.) рискует потенциальными потрясениями для мировой финансовой системы и подвергает институты судебным искам», - говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые банкиры и юристы Британии предупредили, что «громкие» конфискации активов могут ударить по репутации Соединенного королевства как «международного финансового центра» и вызвать вопросы о верховенстве закона.

Ранее о том, что конфисковать замороженные российские активы за рубежом «не так просто, как может показаться», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак предупреждала, что этот шаг может привести к большим проблемам для международной валютной системы.

Великобритания Банки Россия Деньги

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