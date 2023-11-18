Армения и Азербайджан договорились об основных принципах мирного договора

«У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы», - заявил он.

Пашинян пояснил, что помогло посредничество главы Европейского совета Шарля Мишеля. Однако Армения и Азербайджан часто не понимаю друг друга, говоря на разных дипломатических языках. Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех», добавил премьер-министр.

Ранее стало известно, что Армения станет полноправным членом Международного уголовного суда с 1 февраля. Страна передала документы, подтверждающие принятие юрисдикции суда, задним числом. Армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС.