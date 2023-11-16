Армении в 2022 году передавали предложения ОДКБ по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном

«Что касается кавказского региона - были предложены меры еще в прошлом году. <…> По ряду различных причин обсуждение идет до настоящего времени», - сказал он.

Предложения ОДКБ выработали, по словам Анатолия Сидорова, после долгих обсуждений. Делегации объединенного штаба и секретариата ОДКБ побывали в Армении, отправили отчет главам государств, министрам обороны и иностранных дел, секретарям совбезов. Результаты проанализировали и составили список мер для стабилизации обстановки в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что готов подписать мирное соглашение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал тему карабахского конфликта закрытой и заявил о нежелании снова воевать с соседним государством.