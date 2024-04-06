06 апреля 2024, 10:19

Армении опровергла сообщения о скоплении войск на границе

РИА «Новости»
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Армения концентрирует свои вооруженные силы на границе с Азербайджаном в направлении Зангезура. Такая информация появилась на азербайджанском новостном портале Axar.az.

«Армения концентрирует свои вооруженные силы на условной границе в направлении Восточного Зангезура», - передавали авторы материала.

Однако Министерство обороны Армении в пресс-релизе опровергло сообщение азербайджанского СМИ. В ведомстве уточнили, что была «обычная пересменка подразделений».

«Азербайджанская пропагандистская машина накануне распространила ложную информацию, пытаясь представить обычную пересменку подразделений ВС Армении как якобы скопление на передовой», - передали в армянском Минобороны.

Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций сил на границе. Атака произошла 5 апреля в районе сел Чинари и Верин Шоржа. В конце марта армянский премьер-министр Никол Пашинян говорил, что Азербайджан ищет повод для новой большой войны , политик предполагал, что конфликт начнется уже в апреле.

Армения Азербайджан Никол Пашинян
06 апреля 2024, 11:39
Полиция Эквадора взяла штурмом мексиканское посольство в Кито
Global Look Press
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Эквадорская полиция взяла штурмом посольство Мексики в Кито и задержала бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который укрывался в здании дипмиссии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Арест политика подтвердило руководство Эквадора. Администрация президента Даниэля Нобоа заявила, что Гласа приговорили к тюремному заключению и передали «в распоряжение компетентных властей», так как предложение Мексики о предоставлении ему убежища было незаконным.

В издании указали, что задержанный занимал должность вице-президента Эквадора при правительстве Рафаэля Корреа в период с 2013 по 2017 годы.

Во время силового захвата посольства пострадали дипломаты. После штурма диппредставительства лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил приостановить дипотношения с Эквадором.

По его словам, Глас запрашивал у мексиканской стороны убежище. Своим вторжением на территорию посольства эквадорские власти посягнули на суверенитет Мексики и нарушили международное право, добавил Обрадор.

Мексика Аресты Полиция Эквадор
06 апреля 2024, 11:32
США призвали Китай производить меньше товаров
Global Look Press
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Предприятия Китая выпускают слишком много товаров, тем самым «нарушая мировой баланс». Такое мнение выразила министр финансов США Джанет Йеллен во время беседы с чиновниками в Гуанчжоу. Ее процитировало агентство Reuters.

По слова американского министра, дисбаланс образовался в таких категориях, как электромобили, батареи, солнечные панели, полупроводники. Йеллен отметила, что из-за огромных правительственных субсидий и слабого внутреннего спроса в самой КНР цены на товары в мире сокращаются. А предприятия в других государствах сталкиваются с давлением.

В Китае Йеллен планирует провести несколько встреч с представителями власти, чтобы объяснить им свою позицию. Министр добавила, что подобная политика «вызовет неизбежный ответ».

В начале апреля президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Они обсудили проблемы взаимоотношений между государствами.

США Чиновники Китай Электромобили
06 апреля 2024, 11:15
США закупили рекордные объемы российских удобрений
РИА «Новости»
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Россия в феврале поставила Соединенным Штатам Америки удобрения на рекордную сумму 158,5 миллиона долларов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации статслужбы США, предыдущий максимум фиксировали в июне 2023 года - тогда объем поставок составил 158,7 миллиона долларов.

В издании отметили, что с января по февраль 2024 года американская сторона увеличила импорт российских удобрений более чем в два раза. Наибольшей популярностью в США пользуются азотные и калийные подкормки. Поставки этих удобрений идут практически бесперебойно.

Ранее Минфин США продлил разрешение на поставки морепродуктов из России до 31 мая. Американская сторона включила в перечень разрешенных к провозу товаров мясо лососевых рыб, трески, минтая и краба. Решение будет действовать в отношении продуктов, погруженных на суда до 20 февраля 2024 года и только в том случае, если контракты заключались до 22 декабря 2023 года.

США Россия Экономика Удобрения
06 апреля 2024, 09:21
Конгрессмены проголосуют за проект закона об остановке боев в Газе
Global Look Press
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Американский конгресс займется на следующей неделе рассмотрением законопроекта о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило издание Axios.

Документ представит конгрессвумен Мария Салазар. По информации издания, целью проекта является стабилизация гуманитарной ситуации в палестинском анклаве. В документе также осуждаются «попытки оказать одностороннее давление на Израиль в отношении сектора Газа».

Авторы инициативы процитировали заявление администрации президента США Джо Байдена, в котором говорилось о необходимости немедленного прекращения огня ради спасения мирных жителей. В издании добавили, что документ может спровоцировать конфликт между произраильской и пропалестинской фракциями среди демократов в конгрессе.

Ранее Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа. Американский лидер также пригрозил перестать поддерживать Израиль.

США Израиль Джо Байден

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