Армении опровергла сообщения о скоплении войск на границе
Армения концентрирует свои вооруженные силы на границе с Азербайджаном в направлении Зангезура. Такая информация появилась на азербайджанском новостном портале Axar.az.
«Армения концентрирует свои вооруженные силы на условной границе в направлении Восточного Зангезура», - передавали авторы материала.
Однако Министерство обороны Армении в пресс-релизе опровергло сообщение азербайджанского СМИ. В ведомстве уточнили, что была «обычная пересменка подразделений».
«Азербайджанская пропагандистская машина накануне распространила ложную информацию, пытаясь представить обычную пересменку подразделений ВС Армении как якобы скопление на передовой», - передали в армянском Минобороны.
Ранее Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций сил на границе. Атака произошла 5 апреля в районе сел Чинари и Верин Шоржа. В конце марта армянский премьер-министр Никол Пашинян говорил, что Азербайджан ищет повод для новой большой войны , политик предполагал, что конфликт начнется уже в апреле.