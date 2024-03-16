16 марта 2024, 16:55

Армении напомнили о неоднократной помощи со стороны России

РИА «Новости»
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Россия неоднократно приходила Армении на помощь, защищая и пытаясь остановить кровопролитие. Так официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на сомнения властей республики в искренности намерений РФ. Ее процитировало РИА «Новости».

«Если есть у кого-то вопросы в Армении относительно искренности наших помыслов, я думаю, что есть исторический ответ на это. Это то количество наших ребят, которые защищали Армению», - указала она.

Дипломат напомнила, что президент Владимир Путин лично прикладывал усилия, чтобы кровопролитие в этом регионе прекращалось. Это и является «проверкой на прочность», которую Россия прошла в отношениях с Армений.

Российские власти предупреждали руководство республики о рисках попадания под влияние Запада. По словам Захаровой, Россия обсуждала с Арменией , как Евросоюз пытается втянуть страну в свой политический курс. Именно эту тактику Соединенные Штаты используют на постсоветском пространстве.

Армения Мария Захарова Международные отношения Россия МИД РФ
16 марта 2024, 14:40
Якобы заглушенный бизнес-джет Шэппса оставили без защиты. Виновным назвали Джонсона
Global Look Press
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Самолет главы Минобороны Гранта Шэппса не оснастили средствами противодействия глушилкам, сообщил телеканал ITV. По его информации, от системы противодействия средствам РЭБ для воздушного судна отказались из-за решения сократить военные расходы

Ответственность за это журналисты телеканал ITV возложили на бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В минувший четверг, 14 марта, The Times распространила данные о том, что бизнес-джет главы Минобороны Соединенного Королевства во время перелета из Польши был лишен спутниковой связи из-за российских средств радиоэлектронной борьбы.

По данным газеты, сигнал GPS не работал в течение 30 минут. Это произошло в тот момент, когда Dassault 900LX ВВС Британии пролетал рядом с Калининградской областью над Балтийским морем.

Авторы материала обратили внимание, что такие проблемы постоянно наблюдаются с самолетами британских ВВС, которые базируются на Кипре.

Авиация Великобритания
16 марта 2024, 12:25
Разговоры США с Россией о стратегической стабильности назвали пустышкой
РИА «Новости»
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американцы предлагают переговоры о стратегической стабильности. Но это всего лишь пустышка, чтобы сдержать развитие России, подчеркнул дипломат. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«Все, что хотят в Вашингтоне, - это сдержать наше военно-технологическое развитие. Набросить сеть на наши стратегические наступательные вооружения», - пояснил Антонов.

При этом взамен США ничего не хотят давать России, добавил он. Но переговоры такого рода должны быть честными, без «двойного дна». А диалог ради диалога России не нужен, подытожил посол.

Ранее Антонов заявил, что США пытаются завербовать дипломатов. Такое поведение американских спецслужб по отношению к сотрудникам российских дипмиссий выглядит «нездоровым».

США Международные отношения Россия
16 марта 2024, 12:24
Бывший вице-президент США отказался поддержать Трампа на выборах
Global Look Press
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Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что не будет голосовать за кандидатуру Дональда Трампа на ближайших президентских выборах. Его слова привел телеканал Fox News.

«Ни для кого не является сюрпризом, что в этом году Дональда Трампа я не поддерживаю», - сказал Пенс.

Изначально он также планировал принять участие в предвыборной гонке, однако вышел из нее. Пенс отмечал, что не может позволить себе поддержать Трампа с чистой совестью из-за слишком большой разницы во взглядах.

«Я ясно дал понять о глубоких разногласиях между мной и Трампом по ряду вопросов», - добавил политик.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Демократическую партию представит нынешний глава государства Джо Байден, а Республиканскую - Дональд Трамп. Оба кандидата уже получили необходимое количество мандатов для выдвижения своих кандидатур.

США Дональд Трамп
16 марта 2024, 10:49
Армению предупредили о рисках антироссийской политики
РИА «Новости»
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Россия обсуждает с Арменией, как Запад пытается втянуть республику в свой политический курс. Такую тактику США применяют на постсоветском пространстве, распространяя русофобию. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно. Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнерами, с одной только целью - предупредить», - пояснила дипломат.

По словам Захаровой, Армения восприняла некоторые доводы России и даже предприняла определенные шаги. Армянские власти должны следовать собственным интересам, а не делать то, что решили за них на Западе, подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД назвали оскорбительными заявления руководства Армении об участии в ОДКБ.

Армения Мария Захарова Запад

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