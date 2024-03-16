Армении напомнили о неоднократной помощи со стороны России

«Если есть у кого-то вопросы в Армении относительно искренности наших помыслов, я думаю, что есть исторический ответ на это. Это то количество наших ребят, которые защищали Армению», - указала она.

Дипломат напомнила, что президент Владимир Путин лично прикладывал усилия, чтобы кровопролитие в этом регионе прекращалось. Это и является «проверкой на прочность», которую Россия прошла в отношениях с Армений.

Российские власти предупреждали руководство республики о рисках попадания под влияние Запада. По словам Захаровой, Россия обсуждала с Арменией , как Евросоюз пытается втянуть страну в свой политический курс. Именно эту тактику Соединенные Штаты используют на постсоветском пространстве.