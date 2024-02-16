Архитектор антироссийских санкций вернется работать в Белый дом

«Ключевой архитектор экономических санкций администрации Байдена против России возвращается в Белый дом. <…> Сингх, который работал в министерстве финансов в администрации Обамы, сменит Майка Пайла, который уходит в конце месяца», - сообщило издание со ссылкой на источники.

Он вновь займет пост заместителя советника по национальной безопасности в сфере международной экономики, который покинул в 2022 году по семейным обстоятельствам. Далип Сингх работал главным экономистом в компании PGIM. По словам журналистов, его должность - одна из самых важных в Белом доме.

Он вернется в администрацию в непростой момент - в конгрессе застрял пакет помощи Украине , Израилю и Тайваню, а на международной арене предложили изъять замороженные российские активы. Экономисту поручат помочь координировать позицию США на саммитах G7 и G20. Автор статьи заявил, что Далип Сингх продолжит то, на чем остановился перед отставкой, - поиск инновационных способов воздействовать на Россию и помочь Украине.

Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв , не согласовав сенатский проект дополнительного финансирования. Спикера Майка Джонсона обвинили в намеренном затягивании процесса.