Археологи нашли восемь потайных комнат в пирамиде Сахура в Египте

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Впервые усыпальницу фараона раскопал британский египтолог Джон Перринг в 1836 году и предположил, что в ней могут находиться дополнительные помещения. Древняя гробница, датирующаяся XXVI–XXV веками до нашей эры, плохо сохранилась, в связи с чем современная группа археологов начала проводить реставрацию культурного памятника.

Они расчистили обломки каменных блоков, оставшихся от восточной стены, и нашли вход в другие помещения. Всего специалисты обнаружили восемь комнат с сильно поврежденными потолками и полами.

Археологи продолжили исследовать и реставрировать пирамиду с помощью современных технологий. Специалисты просканировали постройку портативным 3D-сканером и составили полную карту территорий, сообщил британский сайт научно-технических новостей Phys.org.

По информации издания, открытие и реставрация помещений пирамиды произведет революцию во взглядах на историческое развитие Древнего Египта.

Ранее китайские ученые предложили новый способ , с помощью которого археологи смогут обойти ртутные ловушки гробницы хозяина Терракотовой армии - Цинь Шихуанди. Специалисты предложили использовать для этой цели субатомные частицы.