Аргентину предложили сделать местом проведения конференции по Украине

О том, что конференция по Украине может пройти на аргентинской территории, журналистам объявила советник будущего главы государства по внешней политике Диана Мондино. Она рассказала, о чем Хавьер Милей разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно», - сказала чиновница.

Крайне правый политик набрал больше половины голосов и победил на президентских выборах в Аргентине. Хавьер Милей известен громкими высказываниями о долларизации экономики, отказе от сотрудничества с Китаем, Россией и Бразилией, нежелании вступать в БРИКС.