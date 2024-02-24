Аргентинская провинция выдвинула руководству страны ультиматум

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Он отметил, что провинции являются неотъемлемой частью государства и заслуживают уважения. Торрес назвал шантажом действия президента Хавьера Милея и призвал вернуть региону положенные ему средства.

«Никто не может подчинять их или шантажировать сокращением выделения государственных средств, которые им принадлежат по праву», - подчеркнул губернатор.

О напомнил, что в феврале власти «незаконно удержали» 13,5 миллиона долларов, которые составляли более трети месячной доли налоговых сборов для региона.

«Если они не будут соблюдать конституцию и не передадут средства жителям Чубута, то Чубут не будет поставлять свою нефть и свой газ», - выдвинул ультиматум глава провинции.

Ранее аргентинский президент объявил о проведении 300 «шоковых» реформ. Он пообещал «встряхнуть» экономику страны, чтобы улучшить ее положение в долгосрочной перспективе.