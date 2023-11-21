Аргентине предрекли окончательную катастрофу из-за нового президента

«Что-то подсказывает, что его правая либертарианская программа может привести Аргентину к окончательной катастрофе», - процитировал члена Совфеда RT.

По словам Пушкова, Милей предложил ввести американские доллары вместо национальной валюты, сажать в тюрьму за любое нарушение, не вступать в БРИКС и дружить с США и Израилем. Биограф нового президента Аргентины отмечал, что Милей через ветеринара-медиума общается со своей умершей в 2017 году собакой, обратил внимание сенатор.

Член Совета Федерации добавил, что новый аргентинский лидер стал избранником большей части молодежи. По мнению Пушкова, молодые люди без ориентиров и убеждений, но «с айфонами вместо мозгов» голосовали «не пойми за кого».

Президент России Владимир Путин ранее поздравил Хавьера Милея с победой на выборах. Глава государства отметил, что Россия рассчитывает на продолжение развития стратегического партнерства с Аргентиной в разных сферах.