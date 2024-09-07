Аргентина запросила у МУС ордер на арест президента Венесуэлы Мадуро

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Дипломаты объяснили, что призывают к аресту Мадуро из-за ухудшения ситуации в Венесуэле после 28 июля. Причиной запроса стали действия главы государства, «которые могут рассматриваться как преступления против человечности».

Аргентина также попросила МУС заключить под стражу других руководителей венесуэльского правительства. Ноту протеста передадут в прокуратуру 9 сентября.

Ранее США арестовали в Доминикане самолет Мадуро. Также 4 сентября задержали второй борт венесуэльского лидера. Экипажу лайнера запретили покидать страну, самолет находится в аэропорту имени Хоакина Балагера.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала США за арест венесуэльского лайнера. Она напомнила. что Белый дом занимается воровством активов, самолетов и частной собственности.