07 сентября 2024, 08:52

Аргентина запросила у МУС ордер на арест президента Венесуэлы Мадуро

РИА «Новости»
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Власти Аргентины обратились к прокурору Международного уголовного суда с требованием выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщила пресс-служба аргентинского МИД.

Дипломаты объяснили, что призывают к аресту Мадуро из-за ухудшения ситуации в Венесуэле после 28 июля. Причиной запроса стали действия главы государства, «которые могут рассматриваться как преступления против человечности».

Аргентина также попросила МУС заключить под стражу других руководителей венесуэльского правительства. Ноту протеста передадут в прокуратуру 9 сентября.

Ранее США арестовали в Доминикане самолет Мадуро. Также 4 сентября задержали второй борт венесуэльского лидера. Экипажу лайнера запретили покидать страну, самолет находится в аэропорту имени Хоакина Балагера.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала США за арест венесуэльского лайнера. Она напомнила. что Белый дом занимается воровством активов, самолетов и частной собственности.

Аргентина Венесуэла Аресты Латинская Америка
07 сентября 2024, 04:46
Экс-кандидат в президенты США не поверил американским обвинениям в адрес СМИ России
Unsplash
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Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американского правительства в адрес российских средств массовой информации. Об этом он написал в соцсети X.

«На самом деле я не покупаю то, что [власти США] пытаются продать», - объяснил политик.

Рамасвами напомнил, что похожие обвинения уже выдвигали раньше, однако ничего из сказанного не подтвердилось.

В начале сентября Минфин США ввел санкции против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Как отмечал официальный представитель госдепартамента, ограничения направлены не против отдельных журналистов из России, а против тех, кто попал под рестрикции организаций, которые якобы «занимались незаконной деятельностью».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение американских санкций против «Россия сегодня» не останется без ответа. Он отметил, что в РФ уже ввели необходимые ограничения, которые «действуют во многом».

США Санкции Россия
07 сентября 2024, 00:53
Несколько захоронений с мертворожденными детьми обнаружили в Великобритании
Unsplash
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В городе Олдеме в Великобритании нашли крупное захоронение мертворожденных детей и умерших младенцев. Об этом сообщила газета The Times.

После случившегося местные правоохранители начали расследование и обнаружили еще три таких погребения.

О первом захоронении стало известно благодаря местной жительнице. Она обратилась к правительству, чтобы узнать, где похоронили ее сыновей-близнецов. В 1962 году один из них родился мертвым, а второй скончался через несколько часов после родов. Мать искала могилы мальчиков на протяжении 53 лет.

По мнению журналистов, похожие погребения есть по всей Великобритании, потому что в конце 80-х с семьями мертворожденных младенцев не обсуждали похороны. Часто таких детей хоронили в общей могиле. Другие захоронения нашли в Девоне, Ланкашире, Хаддерсфилде и Мидлсбро.

Ранее могилы жертв пыток нашли в Карабахе. У трупов были связаны руки и ноги. Трое из тел принадлежали женщинам, а последнее - ребенку лет пяти.

Великобритания Дети
06 сентября 2024, 19:06
В Кремле назвали чушью очередные обвинения со стороны США
Unsplash
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США не первый раз обвиняют Россию во вмешательстве в выборы, хотя она этого не делает. Об этом сообщил The Washington Post пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал подобные обвинения чушью.

Накануне, выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин заявил , что Россия будет поддерживать кандидата от Демократической партии США Камалу Харрис. Он отметил ее заразительный смех. По его мнению, это означает, что у Харрис все хорошо.

Кроме того, Путин выразил надежду , что она откажется от санкционной политики, которую проводил ее оппонент, экс-президент США Дональд Трамп.

В августе посол Анатолий Антонов подчеркнул , что Россия будет работать с тем из американских президентов, которого выберет народ.

США Дмитрий Песков Дональд Трамп Россия Владимир Путин Выборы президента США Камала Харрис
06 сентября 2024, 15:22
Азербайджан отказался включаться в антироссийскую санкционную кампанию
Unsplash
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Власти Азербайджана не намерены вводить санкции против России. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, его слова привело РИА «Новости».

«Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», - заявил он в ходе выступления на Международном форуме в итальянском Черноббио.

В конце августа российский президент Владимир Путин посетил Баку, где провел переговоры с Ильхамом Алиевым. Лидеры стран по итогам встречи подписали три соглашения о сотрудничестве, в том числе в сфере пищевой безопасности и здравоохранения.

Также в ходе своего визита Путин обсудил с Алиевым конфликт между Азербайджаном и Арменией. Российский лидер отметил, что Москва готова содействовать делимитации и демаркации границ между государствами. Он подчеркнул, что стабильный мир на Южном Кавказе отвечают интересам народов.

Санкции Азербайджан

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