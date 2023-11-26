«Международный блок глава под руководством будущего министра иностранных дел Дианы Мондино рассматривает возможность о присоединении к БРИКС», - говорится в сообщении.

По информации источника, если Аргентина примет решение присоединиться к сообществу, то вряд ли это будет в ближайшее время.

Милей ранее одержал победу на президентских выборах в Аргентине. После этого Мондино заявила, что государства откажется от взаимодействия с Бразилией и Китаем. Однако позднее она отказалась от своих слов, заявив, что такие действия не имеют ни логики, не смысла.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что действия Милея на посту президенту способны привести Аргентину к катастрофе. Президент России Владимир Путин выражал надежду, что страны продолжат стратегическое партнерство на всех уровнях.