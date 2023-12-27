Аргентина выпустит новые купюры на фоне высокой инфляции

«Тема с купюрами - это пытка… Тебе надо заплатить что-то наличными, ты должен идти с мешком бумажек», - отметил он.

Глава государства назвал вопрос с выпуском новых купюр очевидным. На две тысячи песо можно купить меньше двух килограмм сахара или риса. Самой крупной купюрой нельзя даже расплатиться за чашку кофе с булочкой в кафе, рассказал Милей. Чаще всего аргентинцы используют купюры номиналом по 500 и 1000 песо, так как купюра в две тысячи вышла недавно.

Ранее президент Аргентины подписал указ о проведении более 300 экономических реформ. Он пообещал, что созовет референдум, если парламент откажется одобрять нововведения , направленные на либерализацию экономики.

По словам Милея, его действия поддерживают около 75% жителей страны. В будущем он планирует провести «реструктуризацию» Аргентины и уничтожить барьеры, мешающие экономическому развитию государства.