18 апреля 2024, 17:27

Аргентина попросила о статусе глобального партнера НАТО

Global Look Press
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Аргентина пожелала стать глобальным партнером НАТО и официально объявила о соответствующих намерениях. Об этом в соцсети Х написал министр обороны страны Луис Петри.

«Я встретился с замгенсекретаря НАТО и представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации», - сообщил он.

Страна пытается восстановить связи с альянсом ради модернизации своей армии по его стандартам, уточнил Петри.

Курс на партнерство с Западом и США Аргентина взяла после победы Хавьера Милея на президентских выборах в декабре 2023 года. Он заявлял, что укрепление связей с США - лучший способ защитить суверенитет Аргентины.

Новый лидер страны решил полностью сменить курс ее развития, подготовив более 300 поправок к нормативным актам и законам. Некоторые меры были весьма жесткими : Хавьер предложил из соображений экономии урезать количество министерств вдвое, заморозить государственные инфраструктурные проекты и сократить энергетические и транспортные субсидии.

Аргентина НАТО
18 апреля 2024, 15:15
Более 600 нефтедобывающих скважин в Казахстане приостановили работу из-за паводков
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В Казахстане приостановили работу 634 нефтедобывающих скважин из-за трудной ситуации с паводками. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики республики.

«В результате паводковой ситуации в стране в ряде нефтедобывающих предприятий Актюбинской и Атырауской областях была приостановлена работа 634 скважин», - указали в Минэнергетики.

Общие потери нефти из-за паводковой ситуации составили 16 тысяч тонн. По состоянию на 18 апреля, работу 141 скважин уже восстановили. При этом добыча сырья на 493 участках пока что приостановлена.

Компании откачивают воду насосами. Также проводят герметизацию скважин и строят противопаводковые укрепления.

Трассу из Тюменской области в Казахстан из-за сложной ситуации с паводком перекрыли. Вода уже дошла до дороги. Дежурные инспекторы ДПС сообщают водителям об опасности и предлагают альтернативные маршруты.

Казахстан Паводки Нефть
18 апреля 2024, 15:14
Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам
Global Look Press
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Иран мгновенно нанесет Израилю ответный удар в случае новых атак. Корпус стражей Исламской революции заявил, что мишенью станут ядерные объекты на территории страны, сообщило РИА «Новости».

«Благодаря использованию планов пассивной обороны, а также современных средств вооружения, благодаря рассредоточению ядерных объектов по всей территории Ирана, мы готовы противостоять любой угрозе со стороны Израиля по своим ядерным объектам», - заявила пресс-служба.

Военные предупредили, что Иран готов пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз со стороны Израиля. КСИР пообещал нанести мгновенный зеркальный удар в случае атак на иранские ядерные объекты. По информации агентства, иранским войскам известно местоположение всех израильских ядерных объектов.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США знали о готовящемся ударе по Израилю в ответ на поражение консульства в Дамаске.

RT сообщил, что операцию назвали «Правдивое обещание».

Ядерное оружие Израиль Международные отношения Оружие Иран Ближний Восток
18 апреля 2024, 12:12
Китай призвал США прислушаться к мнению большинства в ООН по сектору Газа
Global Look Press
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США следовало прислушаться к мнению мирового сообщества и поспособствовать прекращению огня в секторе Газа. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал американское правительство следовать решениям Совбеза ООН. Его процитировала пресс-служба МИД КНР.

На пресс-конференции в Джакарте журналисты спросили министра о резолюции 2728 с призывом приостановить огонь в зоне палестино-израильского конфликта на время месяца Рамадан. Ван И сказал, что представитель США воздержался от голосования и назвал решение Совбеза ООН необязательным к исполнению.

«Мы надеемся, что Соединенные Штаты отбросят свой эгоцентричный менталитет и внимательно прислушаются к голосу международного сообщества», - заявил он.

Ван И призвал проверить американских дипломатов на знание международного права и напомнил, что в соответствии с Уставом ООН все решения Совбеза обязательны. Министр посоветовал не превращать международную организацию в инструмент геополитических игр.

Действия коллективного Запада вынудили Иран атаковать Израиль, заявил президент республики Ибрахим Раиси.

RT сообщил, что он обосновал атаку правом стран на самооборону.

США Международные отношения ООН Китай Конфликт Израиля и Палестины
18 апреля 2024, 12:08
МИД увидел «размывание» суверенитета Франции в передаче НАТО авианосца «Шарль де Голль»
Global Look Press
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Национальный суверенитет Франции неуклонно размывается, о чем свидетельствует передача авианосца «Шарль де Голль» под командование НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что французский генштаб ВС передал альянсу корабль для военных учений в Средиземноморье. По ее словам, это первый случай в истории Франции, когда блок НАТО получил от страны ключевой элемент морской составляющей сил ядерного сдерживания.

«Разумеется, подобное решение - это суверенное право французского руководства», - с иронией отметила дипломат.

Ранее консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак предположил, что Североатлантическому альянсу придется тайно отправить на Украину западных военнослужащих. На такой шаг НАТО пойдет, чтобы не признавать «катастрофическое поражение» из-за кадрового голода в ВСУ.

RT сообщил, что вводить войска собираются Великобритания, Франция, а также страны Северной Европы.

Военные Мария Захарова Россия НАТО Франция

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