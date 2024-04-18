Аргентина попросила о статусе глобального партнера НАТО

«Я встретился с замгенсекретаря НАТО и представил ему письмо о намерениях, которое содержит запрос от Аргентины стать глобальным партнером этой организации», - сообщил он.

Страна пытается восстановить связи с альянсом ради модернизации своей армии по его стандартам, уточнил Петри.

Курс на партнерство с Западом и США Аргентина взяла после победы Хавьера Милея на президентских выборах в декабре 2023 года. Он заявлял, что укрепление связей с США - лучший способ защитить суверенитет Аргентины.

Новый лидер страны решил полностью сменить курс ее развития, подготовив более 300 поправок к нормативным актам и законам. Некоторые меры были весьма жесткими : Хавьер предложил из соображений экономии урезать количество министерств вдвое, заморозить государственные инфраструктурные проекты и сократить энергетические и транспортные субсидии.