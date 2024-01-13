Аргентина подтвердила согласие с позицией Китая по Тайваню

Глава аргентинского МИД Диана Мондино впервые приняла у себя посла Китая Ван Вэя. Министр подчеркнула, что институты кооперации между двумя странами сохраняются, несмотря на смену властей, а Аргентина не намерена отказываться от базовых принципов сотрудничества.

Принцип «одного Китая» закрепляет КНР как единственное китайское государство, не признавая независимость Тайваня, который считается его частью. Несмотря на приверженность этой позиции, Аргентина оставляет открытым торговое представительство на острове, которое выполняет функции посольства.

Новое руководство Аргентины проявило уважение к Китаю, несмотря на громкие высказывания президента Хавьера Милея. Во время предвыборной кампании он заявлял, что «не планирует сотрудничать с коммунистами» и обещал проводить более проамериканский курс. Милей отказался от вступления страны в БРИКС.