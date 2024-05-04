Аргентина ответила на слова испанского министра о Милее и «веществах»

«Канцелярия президента отвергает клеветнические и оскорбительные высказывания министра транспорта <…> Испании Оскара Пуэнте в адрес Хавьера Милея», - написали представители правительства.

В публикации чиновники отметили, что у правительства Испании в лице премьера Педро Санчеса есть более серьезные проблемы, включая обвинение в коррупции, выдвинутые против его супруги. Помимо этого, в канцелярии посчитали, что испанский премьер поставил под угрозу единство государства, когда заключил пакты с сепаратистами. Также он разрешил нелегальную миграцию и тем самым нарушил безопасность испанских женщин, подчеркнули в пресс-службе президента Аргентины.

Ранее стало известно, что Педро Санчес отказался покинуть свой пост после политического скандала вокруг его жены. В апреле политик приостановил деятельность, чтобы подумать, хочет ли он продолжать работать на посту. В итоге он принял решение остаться.