13 ноября 2023, 10:16

Арестович указал на существование разногласий между Зеленским и военными

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Действия президента Украины Владимира Зеленского подверглись критике со стороны военных. Об этом испанской газете El Mundo заявил экс-советник главы офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович*.

По его мнению, речь Зеленского становится все эмоциональнее, потому что он остро реагирует на критику со стороны представителей ВСУ. Арестович* отметил, что между руководством страны и военными назрел конфликт. Он подчеркнул, что ситуация на Украине зашла в тупик, и Зеленский не может ее урегулировать.

«Его политика не эффективна. Основная причина - неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно», - указал экс-советник.

Он добавил, что слова главкома ВСУ Валерия Залужного расходятся со мнением президента Украины. Арестович * назвал это «ненормальной ситуацией».

Ранее экс-советник признался, что обманывал украинцев, когда обещал им «быструю и красивую победу» над ВС России. Он отметил, что создал иллюзию, чтобы жители Украины смогли выжить.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Владимир Зеленский Украина
13 ноября 2023, 10:28
России предрекли победу в свете обстановки на Западе и Ближнем Востоке
РИА «Новости»
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Провал контрнаступления ВСУ и эскалация палестино-израильского конфликта способствуют достижению Россией ее целей. Об этом французскому изданию La Dépêche заявила специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте.

Провал контрнаступления ВСУ и эскалация палестино-израильского конфликта способствуют достижению Россией ее целей. Об этом французскому изданию La Dépêche заявила специалист по геополитике и России Кароль Гримо-Потте.

По ее словам, благоприятному для РФ развитию событий благоприятствуют и внутриполитические проблемы США.

«В нынешнем общем контексте мы, похоже, находимся в самом разгаре смены парадигмы. Некоторые факторы говорят, что все идет к благоприятному для России исходу», - констатировала собеседница издания.

Она пояснила, что обострение конфликта на Ближнем Востоке отвлекло внимание СМИ от Украины, а Соединенным Штатам становится все сложнее выделять ей большие суммы из-за противостояния республиканцев в Конгрессе. Недовольство американцев растет и ставит под вопрос переизбрание Джо Байдена лидером США в следующем году. Если новым президентом станет экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, это тоже сыграет на руку России, заметила Гриммо-Потте. Время играло на пользу России с самого начала, констатировала она.

США Россия Украина Конфликт Израиля и Палестины
13 ноября 2023, 09:58
Умер младший брат Нурсултана Назарбаева
РИА «Новости»
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Казахстанский предприниматель и младший брат первого президента Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев умер на 71 году жизни. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Айдос Укибай в соцсети Х (ранее Twitter).

«В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Абишевич Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», - указал он.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации бизнесмена из-за инфаркта. По информации ratel.kz , у предпринимателя утром 13 ноября остановилось сердце, врачи констатировали смерть.

Болат Назарбаев родился в 1953 году. В конце 1980-х он начал заниматься животноводством, в 1990-х стал вице-президентом аграрной компании «Инкар Агро» и руководителем финансово-промышленного холдинга BN Invest.

Ранее в возрасте 40 лет скончался заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников. По словам сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, талантливый экономист умер из-за тяжелой болезни.

Казахстан Бизнес
13 ноября 2023, 09:57
США сочли контакты с военным руководством Китая способом предотвращать кризисы
Unsplash
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Военные руководства Соединенных Штатов и Китая должны поддерживать контакт ради предотвращения кризисов. На это указал министр обороны США Ллойд Остин. Его процитировал ТАСС.

«Я думаю, очень важно иметь возможность поддерживать контакт, чтобы суметь предотвратить выход кризисов из-под контроля», - подчеркнул министр во время пресс-конференции с южнокорейским коллегой Сином Вон Сиком.

Ранее стало известно, что главы министерств обороны Южной Кореи и США подписали обновленную «адаптированную стратегию сдерживания» в отношении КНДР в рамках ежегодного двустороннего совещания по вопросам безопасности, состоявшегося в Сеуле. Изменения в документе приняли впервые с его принятия в 2013 году.

Закон о ядерных силах, принятый в Северной Корее в сентябре прошлого года, предусматривает возможность нанесения превентивного ядерного удара. На данный момент республика провела уже шесть ядерных испытаний.

США КНДР Китай
13 ноября 2023, 09:36
Запад предложил Украине новый способ борьбы с Россией
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Европа засомневалась в необходимости поставлять Вооруженным силам Украины современные танки. Об этом сообщило американское издание Forbes.

Взамен современным танками европейские страны предложили Украине альтернативу. ЕС хочет заплатить чешской фирме CSG Defense за то, чтобы та заменила двигатели и часть электроники и установила динамическую броню в старых советских танках Т-72М. После этого Европа хочет переименовать технику в Т-72ЕА и отправить ВСУ.

По данным издания, Дания планирует передать порядка 15 танков. Благодаря этому Европа соберет для Украины до 105 единиц Т-72ЕА.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что ВСУ до сих пор не научились правильно пользоваться немецкими танками Leopard. Поэтому, по его словам, украинская армия рискует полностью лишиться этих боевых машин.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в начале ноября сообщал, что за 10 дней российские подразделения ликвидировали свыше пяти танков Leopard в зоне столкновений. Он уточнил, что ответственные военные применили современные методы ведения боя.

Оружие Запад Украина

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