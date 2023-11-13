Арестович указал на существование разногласий между Зеленским и военными

По его мнению, речь Зеленского становится все эмоциональнее, потому что он остро реагирует на критику со стороны представителей ВСУ. Арестович* отметил, что между руководством страны и военными назрел конфликт. Он подчеркнул, что ситуация на Украине зашла в тупик, и Зеленский не может ее урегулировать.

«Его политика не эффективна. Основная причина - неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно», - указал экс-советник.

Он добавил, что слова главкома ВСУ Валерия Залужного расходятся со мнением президента Украины. Арестович * назвал это «ненормальной ситуацией».

Ранее экс-советник признался, что обманывал украинцев, когда обещал им «быструю и красивую победу» над ВС России. Он отметил, что создал иллюзию, чтобы жители Украины смогли выжить.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.