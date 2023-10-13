Арестович стал фигурантом дела на Украине

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«Я подавала заявление в правоохранительные органы на Арестовича*. Сегодня получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это означает, что они обязаны провести расследование», - указали в сообщении.

По словам депутата, обвинение могут выдвинуть по статье 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

В апреле прошлого года прокуратура ДНР возбудила в отношении Арестовича* уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. Позже МВД РФ объявило его в розыск.

Алексей Арестович* оставил свой пост на Украине после критики из-за слов о том, что часть дома в Днепропетровске обрушилась по вине украинских сил ПВО, сбивших ракету.

*Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.