Арестович стал фигурантом дела на Украине

13 октября 2023, 02:55
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Украинская полиция возбудила уголовное дело против бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Об этом сообщила депутат Верховной рады Инна Совсун в своем Telegram-канале.

«Я подавала заявление в правоохранительные органы на Арестовича*. Сегодня получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это означает, что они обязаны провести расследование», - указали в сообщении.

По словам депутата, обвинение могут выдвинуть по статье 300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

В апреле прошлого года прокуратура ДНР возбудила в отношении Арестовича* уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности. Позже МВД РФ объявило его в розыск.

Алексей Арестович* оставил свой пост на Украине после критики из-за слов о том, что часть дома в Днепропетровске обрушилась по вине украинских сил ПВО, сбивших ракету.

*Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.

Уголовное дело Верховная рада Украина
НАТО нарушит международное право во время расследования ЧП на Balticconnector
23 октября 2023, 11:55
РИА «Новости»
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Возможное решение стран Североатлантического альянса об остановке прохода кораблей России по Балтийскому морю во время расследования повреждения газопровода Balticconnector станет грубейшим нарушением международного права. Коллективный Запад должен осознать серьезность последствий этого шага, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, <…>, любят повторять на каждом углу», - высказался Грушко.

Он подчеркнул, что Альянс давно грезит мечтами о превращении Балтийского моря в свое внутреннее озеро. Однако Россия не допустит такого исхода событий.

«Мы знаем, что некоторые политики <…> мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», - заключил замминистра.

Ранее Александр Грушко призвал НАТО направить усилия, которые он прилагает для расследования повреждения Balticconnector , на выяснение обстоятельств подрыва российских «Северных потоков».

До этого российский лидер Владимир Путин назвал «чушью собачьей» попытки западных стран переложить вину за ЧП на Balticconnector на РФ. По его словам, единственной целью западных политиков стало отвлечение внимания от теракта на нитках «Северных потоков».

Газ Россия Запад НАТО МИД РФ Балтийское море
Армия обороны Израиля пленила тысячу сторонников ХАМАС
23 октября 2023, 11:48
Википедия
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Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам, тоннелям и наблюдательным пунктам боевиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что военные взяли в плен более тысячи сторонников палестинского движения ХАМАС, некоторые из которых погибли, сообщил ТАСС.

«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.

За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.

ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.

Конфликт Израиля и Палестины
Россия и Турция продолжили контакты об урегулировании конфликта Израиля и Палестины
23 октября 2023, 11:46
РИА «Новости»
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Россия и Турция поддерживают контакты по дипломатическим каналам по вопросу урегулирования эскалации конфликта Израиля и Палестины. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщил ТАСС.

«Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы, мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, со всеми игроками», - подчеркнул он.

Грушко добавил, что позиция России хороша известна. Ее ранее излагал и президент РФ, и МИД страны, указал замглавы министерства.

Суть позиции в том, что преодоление кризиса, по словам Грушко, не представляется возможным без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что турецкая сторона намерена предложить участникам Организации исламского сотрудничества обсудить идею участия в разрешении конфликта Израиля и Палестины.

Турция Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
Число удерживаемых в секторе Газа заложников увеличилось
23 октября 2023, 11:44
РИА «Новости»
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Количество заложников, удерживаемых в секторе Газа, составляет не менее 222. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, его процитировало РИА «Новости».

«На данный момент мы уведомили семьи 222 похищенных и 308 погибших бойцов ЦАХАЛ», - сказал Хагари.

По его словам, среди захваченных людей немало иностранных граждан. Днем ранее Хагари сообщал, что в секторе Газа удерживают 212 человек.

Израиль находится в контакте с семьями всех, кто числится пропавшими без вести, заверил представитель армии. Офицеры ЦАХАЛ лично сопровождают каждую семью, отметил Хагари. Израильские военнослужащие продолжают использовать все доступные методы, чтобы вернуть заложников домой, резюмировал представитель армии.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что его страна не получала от палестинского движения ХАМАС никаких данных о состоянии заложников. Дипломат назвал удерживание гражданского населения нарушением гуманитарного права и призвал отпустить захваченных людей.

Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток

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