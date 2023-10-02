Арестович спрогнозировал, что было бы при объединении России и Украины

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Перед современной Россией, по словам Арестовича*, на сегодняшний день стоит сразу несколько задач. По мнению бывшего советника офиса президента Украины, среди этих задач частичное восстановление границ СССР и ослабление Запада, особенно его наднациональных структур, таких как НАТО и Евросоюз.

Арестович* добавил, что Россия сильнее каждой отдельно взятой страны, но, по его словам, РФ слабее лишь блоков.

«Представляете, что будет, если Россия и Украина объединятся? Все страны Европы „просядут“ перед этим медведем, вставшим на дыбы», - сказал Арестович*.

Ранее Арестович* заявлял, что украинский конфликт продлится еще три года, поэтому порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться. Он предположил, что против скрывающихся от мобилизации украинцев начнут применять более жесткие методы.

*Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.