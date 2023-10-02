Арестович спрогнозировал, что было бы при объединении России и Украины
Такие страны, как Россия и Украина, в случае объединения, способны были бы оказывать серьезное влияние на мировое сообщество. Об этом заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович*. Его слова привел «Московский комсомолец».
Перед современной Россией, по словам Арестовича*, на сегодняшний день стоит сразу несколько задач. По мнению бывшего советника офиса президента Украины, среди этих задач частичное восстановление границ СССР и ослабление Запада, особенно его наднациональных структур, таких как НАТО и Евросоюз.
Арестович* добавил, что Россия сильнее каждой отдельно взятой страны, но, по его словам, РФ слабее лишь блоков.
«Представляете, что будет, если Россия и Украина объединятся? Все страны Европы „просядут“ перед этим медведем, вставшим на дыбы», - сказал Арестович*.
Ранее Арестович* заявлял, что украинский конфликт продлится еще три года, поэтому порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться. Он предположил, что против скрывающихся от мобилизации украинцев начнут применять более жесткие методы.
*Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.