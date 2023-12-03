Арестович рассказал о необычном пути решения противоречий на Украине

Он предложил несколько сценариев развития событий, которые помогут стране справиться с проблемами. В качестве основного варианта Арестович * назвал военный переворот или «условный майдан». По его мнению, исправить сложившуюся на Украине ситуацию также могут выборы или изменение позиции руководства страны.

Экс-советник президента добавил, что украинские власти утрачивают свою легитимность, в то время как государству требуются непопулярные решения.

Ранее Арестович* раскритиковал Запад за ослабевающую поддержку Украины. Он обвинил США и страны Евросоюза в провале контрнаступления.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.