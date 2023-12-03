Арестович рассказал о необычном пути решения противоречий на Украине
Накопившиеся на Украине противоречия можно разрешить только экстраординарными методами. Об этом заявил экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович * в своем Telegram-канале.
Он предложил несколько сценариев развития событий, которые помогут стране справиться с проблемами. В качестве основного варианта Арестович * назвал военный переворот или «условный майдан». По его мнению, исправить сложившуюся на Украине ситуацию также могут выборы или изменение позиции руководства страны.
Экс-советник президента добавил, что украинские власти утрачивают свою легитимность, в то время как государству требуются непопулярные решения.
Ранее Арестович* раскритиковал Запад за ослабевающую поддержку Украины. Он обвинил США и страны Евросоюза в провале контрнаступления.
* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.