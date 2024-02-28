28 февраля 2024, 02:36

Арест за любезность. Карлсон рассказал, чем ему угрожали в США за интервью с Путиным

РИА «Новости»
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Адвокаты предупредили Такера Карлсона, что его могут задержать в США за интервью с Владимиром Путиным. Об этом сам американский журналист рассказал на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию) <…> говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», - рассказал Карлсон.

Журналист связался с главным адвокатом, который пояснил, что решение о задержании может зависеть от вопросов, которые Карлсон будет задавать российскому президенту.

«Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», - привел он слова юриста.

Журналист добавил, что в России не чувствовал себя в опасности.

Ранее Такер Карлсон рассказал, что американские спецслужбы следили за ним , чтобы сорвать готовящееся интервью с Владимиром Путиным.

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28 февраля 2024, 03:56
Производитель абхазских «Псоу» и «Лыхны» стал простаивать из-за нового акциза
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Сухумский винзавод временно приостановил работу из-за повышения республиканским правительством акциза на виноматериалы. Об этом сообщил «Апсныпресс» главный винодел компании «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба.

«Кабинет министров принял решение об обложении виноматериалов, ввозимых в республику 30-процентным акцизным налогом. Это тяжелым бременем ложится на производство, существенно увеличивает себестоимость нашей продукции», - заявил он.

Авидзба добавил, что дистрибьютеры им сообщили, что в случае повышения цены не смогут продавать их вина. Завод стоит уже более месяца. И это при том, что на предприятии трудятся несколько сотен человек, которым нужно платить зарплату.

По его словам, компания уже ведет переговоры с правительством, чтобы вернуться к тем цифрам, которым были раньше. Чиновники с пониманием отнеслись к возникшей ситуации, поэтому существует шанс на ее нормализацию, подчеркнул он.

Сухумский винзавод является крупнейшим экспортером вина в стране. В частности, именно здесь выпускают популярное в России «Псоу», «Апсны» и «Лыхны».

Ранее хирург Александр Умнов предупредил россиян, что злоупотребление вином чревато разрушением клеток мозга.

Сочи Абхазия Вино Деньги
28 февраля 2024, 02:03
Условие для конфискации активов России назвали в США
РИА «Новости»
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Президенту США Джо Байдену нужны новые полномочия от конгресса для изъятия замороженных российских активов. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, глава Белого дома мог действовать в этом направлении, но для этого необходимо получить дополнительные законодательные полномочиях от конгресса.

«Мы должны привлечь к этому наших партнеров по коалиции, участвовавших в замораживании этих активов», - пояснил Кирби.

В воскресенье, 25 февраля, Байден пытался убедить лидеров G7 конфисковать замороженные российские активы, чтобы направить их на Украину. Многие европейские политики выразили опасения, что такие действия спровоцируют сложные юридические последствия и негативно скажутся на привлекательности еврозоны.

В то же время министр финансов США Джанет Йеллен назвал невысокими риски для мировой финансовой стабильности в случае конфискации замороженных российских резервов.

США Конгресс США Джо Байден
28 февраля 2024, 00:55
Российский Ил-20М переполошил немецкие ВВС
РИА «Новости»
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Германия подняла по тревоге истребители быстрого реагирования после обнаружения российского военного самолета Ил-20М к юго-востоку от Хельсинки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Военно-воздушные силы ФРГ.

Ведомство отметило, что силы задействовали на севере страны, в городе Лаге.

«Российский самолет Ил-20М (COOT-A) без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», - заявили в немецких ВВС.

Операцию завершили после установления визуального контакта с российским самолетом, обошлось без происшествий.

Это не первый случай, когда немецкие ВВС поднимали истребители в воздух, реагируя на появление самолетов из РФ в международном воздушном пространстве.

В конце января они отреагировали на появление российского Ил-20М близ балтийского острова Рюген. По утверждению немецких военных, российский военный самолет летел без сигнала транспондера.

Поднимала военные самолеты и Польша , объясняя это «активностью российской авиации».

Германия Истребители Самолеты Россия
28 февраля 2024, 00:37
Премьер Канады «схватился за голову» из-за российской свинины
РИА «Новости»
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Россия отплатила Канаде за санкции, критику и враждебность, нарастив экспорт товаров в Китай. Это заставило канадского премьер-министра Джастина Трюдо «схватиться за голову», сообщило китайское издание Sohu.

РФ и КНР договорились о поставках российской свинины в Китай. Канадские власти не обрадовались таким «радостным новостям». Местные СМИ раскритиковали КНР за это решение. Причина проста - Канада является одним из главных экспортеров сельхозпродукции в мире, поставляя товары на десятки миллиардов долларов ежегодно.

Большую часть продукции как раз закупал Китай, но в последнее время между странами возникли разногласия из-за ухудшения ее качества, причем на фоне роста цен. Китайцы стали расторгать миллиардные контракты с канадскими поставщиками.

«Сельскохозяйственную продукцию Канады пришлось складировать в порту, где она довольно быстро портится», - уточнили аналитики Sohu.

Канадские компании несут убытки, а российские теперь заключают с КНР новые контракты на поставку сельхозпродукции. В частности, на поставку зерновых на 25 миллиардов долларов. Это китайские аналитики и назвали местью президента РФ Владимира Путина Канаде за все ее санкции и провокации.

Ранее правительство Канады включило исследовательские институты РФ, КНР и Ирана в список угроз национальной безопасности.

Канада Торговля Санкции Россия Китай Продукты

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