Арест за любезность. Карлсон рассказал, чем ему угрожали в США за интервью с Путиным

«Мои адвокаты перед тем, как я улетел (в Россию) <…> говорят, что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», - рассказал Карлсон.

Журналист связался с главным адвокатом, который пояснил, что решение о задержании может зависеть от вопросов, которые Карлсон будет задавать российскому президенту.

«Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», - привел он слова юриста.

Журналист добавил, что в России не чувствовал себя в опасности.

Ранее Такер Карлсон рассказал, что американские спецслужбы следили за ним , чтобы сорвать готовящееся интервью с Владимиром Путиным.