Арендодателей в Турции обязали получать лицензию

Поправки внесли в закон об аренде резиденций для туристических целей. Новые правила распространили на все случаи сдачи жилья сроком до 100 дней, даже если в квартиру заедут местные жители. Для того чтобы заключить договор аренды владельцам придется собрать подписи соседей, получить лицензию министерства культуры и туризма, внести пошлину и повесить на входе специальный указатель с категорией апартаментов.

Лицензию аннулируют в течение трех месяцев со дня смерти арендодателя, если его наследники не подадут специальное заявление. Правительство запретило сдавать жилье в субаренду, даже если первый арендатор снял его на длительный срок. Минимальный штраф за нарушение новых правил составит 100 тысяч турецких лир (около 330 тысяч рублей), максимальный - миллион турецких лир (около 3,3 миллиона рублей).

В 2023 году россияне вошли в число основных покупателей строящегося жилья в Дубае. Аналитик CI Capital Сара Бутрос объяснила это высокой доходностью от сдачи недвижимости в аренду.