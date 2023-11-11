Арабские и исламские страны потребовали от СБ ООН остановить конфликт в Газе

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«Обратиться к Совету Безопасности с просьбой принять окончательно и юридически обязывающее решение о прекращении агрессии со стороны оккупационной власти [Израиля], нарушающей международное гуманитарное право», - отметили в документе.

Страны призывали остановить экспорт вооружений в Израиль, отметив, что готовится обращение к прокурору МУС с просьбой расследовать военные преступления израильской армии.

Согласно заявлению, арабские и исламские страны осудили политику двойных стандартов по отношению к ситуации в секторе Газа. Также они обратятся к ОЗХО с просьбой расследовать применение Израилем химического оружия.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за судьбу гражданского населения сектора Газа несет движение ХАМАС.