Арабские государства допустили перемирие между Израилем и ХАМАС

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«Возможно скорое вступление в силу гуманитарного перемирия в Газе», - заявил он.

Хусам Заги добавил, что Египет сейчас «прилагает максимум усилий в этом направлении, для доставки гуманитарной помощи в Газу».

Ранее телеканал Cairo 24 со ссылкой на источники сообщили, что ведущий из сектора Газа в Египет контрольно-пропускной пункт «Рафах» не начал работать , несмотря на собравшихся иностранцев. По данным журналистов, египетские власти отказались от открытия границы, пока в Газу не доставят гуманитарную помощь.

Египет, как указала газета The Financial Times со ссылкой на дипломатов, не пропустил ни одного иностранца из Газы на свою территорию.