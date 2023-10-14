Арабские государства допустили перемирие между Израилем и ХАМАС
Гуманитарное перемирие между израильской и палестинскими сторонами может вступить в действие в ближайшее время в секторе Газа. Об этом сообщил помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки. Его слова привело ТАСС.
«Возможно скорое вступление в силу гуманитарного перемирия в Газе», - заявил он.
Хусам Заги добавил, что Египет сейчас «прилагает максимум усилий в этом направлении, для доставки гуманитарной помощи в Газу».
Ранее телеканал Cairo 24 со ссылкой на источники сообщили, что ведущий из сектора Газа в Египет контрольно-пропускной пункт «Рафах» не начал работать , несмотря на собравшихся иностранцев. По данным журналистов, египетские власти отказались от открытия границы, пока в Газу не доставят гуманитарную помощь.
Египет, как указала газета The Financial Times со ссылкой на дипломатов, не пропустил ни одного иностранца из Газы на свою территорию.