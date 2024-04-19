Арабская делегация вышла из зала СБ ООН при выступлении постпреда Израиля

Десятки дипломатов встали со своих мест и направились к выходу, несмотря на то, что прошла только середина заседания. Люди вышли по обе стороны от «стола-подковы» в помещении. Так они выразили свое нежелание слушать Эрдана.

Ранее первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский рассказал, что США наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором была рекомендация принять в организацию Палестину в качестве полноправного члена. По его словам, американские представители сбивчиво объяснили, что сначала нужно нормализовать отношения еврейского государства с арабскими соседями.