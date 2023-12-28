Споры вокруг «умных» часов этой фирмы возникли после того, как технологическая компания Masimo пожаловалась на использование ее патента. Часы Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 оснастили датчиками измерения сердцебиения и уровня кислорода в крови, уже запатентованными ранее разработчиком медоборудования.

Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила Apple продавать две модели часов. В ответ корпорация обратилась в апелляционный суд, который дал временное разрешение на продажу.

«Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2, включая функцию измерения кислорода в крови, снова станут доступны для покупки в США в магазинах Apple Store начиная с сегодняшнего дня», - указали на сайте компании.

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер предположил , что Apple собирается вернуться в Россию. Он добавил, что корпорация ищет сотрудников со знанием русского языка.