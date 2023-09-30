Антонов заявил об отсутствии приглашения для России на саммит АТЭС
Россия до сих пор так и не получила официальное приглашение от США на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в Сан-Франциско. Об этом сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова привело РИА «Новости».
«Мы до сих пор не получили официальное приглашение от Вашингтона», - сказал Антонов.
Администрация США, как добавил дипломат, не дает четкого ответа и фактически «уклоняется от добросовестного выполнения функций председателя АТЭС».
О том, что Соединенные Штаты не собираются приглашать на предстоящий саммит российского президента Владимира Путина ранее сообщал посол по особым поручениям, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это подчеркнула, что Россия планирует добиваться от американской стороны выполнения всех обязательств в рамках форума АТЭС.