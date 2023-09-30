Антонов заявил об отсутствии приглашения для России на саммит АТЭС

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«Мы до сих пор не получили официальное приглашение от Вашингтона», - сказал Антонов.

Администрация США, как добавил дипломат, не дает четкого ответа и фактически «уклоняется от добросовестного выполнения функций председателя АТЭС».

О том, что Соединенные Штаты не собираются приглашать на предстоящий саммит российского президента Владимира Путина ранее сообщал посол по особым поручениям, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это подчеркнула, что Россия планирует добиваться от американской стороны выполнения всех обязательств в рамках форума АТЭС.