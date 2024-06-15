Антонов рассказал об унижении граждан России со стороны американских служб

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«Проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям. Количество допросов не перечислить», - сказал он.

По словам дипломата, если российские граждане приходят в посольство РФ в Америке, то сотрудники диппредставительства начинают устраивать допросы. Они спрашивают у россиян о причине визита в дипмиссию и указаниях посла.

Антонов признался, что спецслужбам США никогда не нравилась активность посольства РФ по поддержанию связей и оказанию содействия соотечественникам, которые оказались в Штатах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о деградации правовых институтов. По ее словам, дискриминация российских граждан стала нормой для ряда европейских стран.