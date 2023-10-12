Антонов назвал способ урегулирования украинского кризиса

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Антонов указал, что новый пакет помощи США на 200 миллионов долларов «не решит поставленных администрацией перед украинскими марионетками задач».

США, как заметил российский посол, продолжают делать ставку на силовое решение конфликта на Украине. Вашингтон преследует задачи «измотать и обескровить» Россию, добавил Антонов.

Украинское контрнаступление провалилось, указал посол. Он также отметил, что «киевский режим дышит на ладан», а поставки Западом вооружения только отдаляют перспективу окончания вооруженного конфликта.

«США могут легко и быстро урегулировать конфликт прекращением отправки на Украину военной помощи», - заключил Антонов.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что на новый пакет военной помощи Киеву в США выделят 200 миллионов долларов. На эти средства будут оплачены ракеты, боеприпасы, а также средства борьбы с беспилотниками.

Также Остин заявлял, что Штаты возглавят западную коалицию по развитию Военно-воздушных сил Украины. По его словам, это позволит «оказать помощь в сфере безопасности более оперативно и обеспечить будущее Украины».