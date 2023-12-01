Порошенко сообщил, что поездка должна была быть командировочной, документ подписали в Раде. Однако пограничники экс-президента не пропустили.

«В Польше и США у меня запланированы десятки встреч», - пожаловался он.

С поляками Порошенко собирался обсудить блокаду перевозчиков на границе , а с американцами - финансирование. Политик подчеркнул, что Украине не справиться без военной помощи США, а она почти себя исчерпала.

«Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента», - написал Порошенко.

Произошедшее он назвал «антиукраинской диверсией». По мнению бывшего лидера страны, это не мелкое вредительство, а удар по обороноспособности Украины.

Зеленский изо всех пытается удержаться на плаву, поэтому на Украине происходит даже «чистка своих» - единомышленников по нацистской идеологии. Уже долгое время идет атака на «порохоботов», которыми называют сторонников Порошенко. По мнению экспертов, Раду уже разгромили, а страной управляет антиконституционный орган , совершивший госпереворот.

Ранее Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией, но сильного давления нет. Россия не получала от Украины никаких сигналов к мирному диалогу.