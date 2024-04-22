Читайте нас в:

Он подчеркнул, что, если сравнивать показатели экономического роста России и Франции, разница составит пять раз не в пользу его родной страны.

«Поздравляю национального чемпиона Брюно Ле Мэра (министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции - прим. ред.), который пообещал поставить российскую экономику на колени», - написал политик.

Он добавил, что еще один «титул» заслуженно получила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с чьего одобрения появились 13 санкционных пакетов против России и сейчас готовится еще один.

«Давайте прекратим эти идиотские санкции, которые наказывают нас самих, и побыстрее возобновим диалог», - призвал лидеров ЕС Филиппо.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем объявил, что в новый санкционный пакет Евросоюза включат отказ от закупок сжиженного природного газа из России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новые ограничения приведут к негативным последствиям для стран Европы.