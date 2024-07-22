Антироссийские санкции Евросоюза продлили на полгода

«Сегодня Совет продлил ограничительные меры ЕС <…> еще на шесть месяцев, до 31 января 2025 года», - сообщила пресс-служба.

Санкции ввели в 2014 году и расширили спустя восемь лет. Ограничения затронули сферы торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта, а также предметы роскоши. Евросоюз запретил импорт или транзит морской сырой нефти из России, ограничил доступ российских банков к системе SWIFT и приостановил вещание некоторых российских СМИ.

Евросоюз ввел 14 пакетов санкций , из них последний утвердили в июне. Европейские институты экономических исследований заявили о токсичности ограничений для стран Запада.