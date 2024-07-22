22 июля 2024, 12:40

Антироссийские санкции Евросоюза продлили на полгода

Unsplash
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Введенные против России санкции Евросоюза продлятся минимум до 31 января 2025 года. Совет Евросоюза продлил действие 14 пакетов рестрикций еще на полгода. Решение опубликовали на сайте законодательного органа.

«Сегодня Совет продлил ограничительные меры ЕС <…> еще на шесть месяцев, до 31 января 2025 года», - сообщила пресс-служба.

Санкции ввели в 2014 году и расширили спустя восемь лет. Ограничения затронули сферы торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта, а также предметы роскоши. Евросоюз запретил импорт или транзит морской сырой нефти из России, ограничил доступ российских банков к системе SWIFT и приостановил вещание некоторых российских СМИ.

Евросоюз ввел 14 пакетов санкций , из них последний утвердили в июне. Европейские институты экономических исследований заявили о токсичности ограничений для стран Запада.

Международные отношения Санкции Россия Евросоюз Экономика
22 июля 2024, 13:14
«Наихудший период в истории». Песков — о российско-американских отношениях
РИА «Новости»
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Отношения с Соединенными Штатами важны для России. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Для нас очень важно будущее российско-американских отношений, которые сейчас переживают наихудший период в истории», - сказал он.

Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Россия История
22 июля 2024, 11:49
МИД Германии начал готовиться к возвращению Трампа в Овальный кабинет
Global Look Press
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МИД Германии сформировал неформальную «кризисную группу» для подготовки к сценарию, при котором Дональд Трамп вновь победит на выборах президента США. Об этом сообщило издание Financial Times.

«В МИД Германии дипломаты из всех сил пытаются подготовиться к сценарию, который многие долгое время считали неправдоподобным», - сообщили авторы статьи.

По их мнению, победа Трампа на выборах будет иметь непредсказуемые последствия для Германии.

Ранее немецкие СМИ сообщили о тайной сделке Германии с действующим президентом США Джо Байденом, накануне объявившим о выходе из предвыборной гонки. По их данным, Байден, чтобы наладить отношения с Германией, пошел на серьезные уступки при строительстве российского газопровода «Северный поток - 2».

Кроме того, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о размещении в стране американских ракет.

Германия США Дональд Трамп Выборы президента США
22 июля 2024, 11:32
Лидеры стран ЕС неоднозначно отреагировали на снятие Байдена с выборов
Global Look Press
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Лидеры стран Евросоюза неоднозначно отреагировали на решение действующего президента США Джо Байдена отказаться от участия в выборах. Об этом сообщила газета Politico.

Авторы материала назвали тех, кто лестно высказался о Байдене, «фан-клубом». В него вошли канцлер ФРГ Олаф Шольц, польский и британский премьер-министры Дональд Туск и Кир Стармер. Они и другие политики поддержали решение Байдена и выразили ему свое уважение.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американскому коллеге за «неизменную поддержку борьбы Украины за свободу», описав его решение уйти в отставку как «жесткое, но сильное».

К критикам Байдена авторы статьи отнесли лидера правой британской популистской партии Reform UK Найджела Фараджа и депутата Европарламента от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра. Они высказались о том, что кандидата в президенты США Дональда Трампа «невозможно остановить». По их мнению, он победит и займет кресло главы Белого дома.

Нейтральную позицию занял президент Латвии Эдгар Ринкевичс. Он заявил, что «политика никогда не была такой интересной».

США Белый дом в США Европарламент Выборы президента США Джо Байден Олаф Шольц Выборы Кир Стармер
22 июля 2024, 11:24
«Пустой звук». Захарова — об отказе Франции журналистам из России освещать Игры
Global Look Press
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Соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции ничего не значат. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала в интервью РИА «Новости», комментируя запрет некоторым журналистам освещать Олимпийские игры.

«Соблюдение прав журналистов и обеспечение свободы слова для [президента Франции Эммануэля] Макрона и его компашки - пустой звук», - заявила она.

Федеральные телеканалы России отказались от трансляции Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия впервые состоится вне стадиона: 10,5 тысячи спортсменов сядут в лодки и проплывут через центр Парижа по Сене.

Ранее в реке уже искупалась министр спорта Франции Амели Удеа‑Кастера. Она нырнула в реку в гидрокостюме и шапочке для плавания. Своим заплывом она показала, что специалисты очистили воду, и теперь на реке можно проводить состязания. Затем в Сене решила поплавать мэр Парижа Анн Идальго. Но Макрон отказался окунаться в реку перед Олимпиадой.

Как напомнил автор Telegram-канала «Голос Мордора», до старта летних Игр в Париже осталось совсем немного. Но город не похож на столицу спортивного праздника, а больше напоминает осажденную крепость или концлагерь.

Соблюдение прав СМИ и свободы слова для властей Франции ничего не значат. Такое заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала в интервью РИА «Новости» , комментируя запрет некоторым журналистам освещать Олимпийские игры.

Праздники Спортсмены Париж Мария Захарова Запреты Эммануэль Макрон Россия Франция

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