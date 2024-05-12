Антиправительственный митинг в Тель-Авиве разогнали водометами

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Акцию протеста заранее согласовали с правоохранителями. Однако после ее окончания сотни митингующих двинулись по центральному шоссе и попытались блокировать движение транспорта.

Конная полиция остановила толпу. Но отдельные активисты прорвались, против них применили водомет. Акция сопровождалась столкновениями с силовиками. Полицейские задержали несколько человек.

В числе задержанных оказались родственники взятых в плен членами радикального движения ХАМАС. Митингующие требовали вернуть оставшихся в заложниках у ХАМАС людей. Ранее Израиль и ХАМАС приостановили переговоры из-за атак ЦАХАЛ города Рафах.