Антиправительственный митинг прошел у дома Нетаньяху в Иерусалиме

По данным издания, большая часть митингующих - молодые люди. Вечером 27 июня они перекрыли улицу перед резиденцией премьера и скандировали лозунги «У нас нет безопасности! У нас нет экономики! Мы хотим смены правительства!».

Участники акции на дороге жгли костры. Сотрудники полиции пытались тушить пламя из огнетушителей, но протестующие вновь разжигали огонь.

Журналисты уточнили, что на место также прибыли подразделения конной полиции.

Массовые протесты против правительства Израиля начались после 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС напали на Израиль и взяли в плен свыше 200 заложников. Протестующие пытались добиться отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, так как он не хотел вести переговоры по поводу пленных израильитян.