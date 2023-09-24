Антимонархисты провели акцию протеста в Букингемском дворце

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В издании отметили, что демонстранты состоят в движении Republic. Они приобрели туристические билеты на вход во дворец, а когда оказались внутри, стали выражать протест против королевской семьи. Манифестанты сделали фото в Большом зале, на котором позировали в футболках с лозунгом «Not My King» (Не мой король - прим. ред.). Позже снимок опубликовали в соцсетях с провокационной подписью.

«Это фантастический момент для республиканцев по всей стране - группа нормальных граждан выступает за демократию в приемном доме монархии», - сказано под фотографией.

По информации газеты, протест длился «считанные секунды». Сотрудники службы безопасности вывели шестерых участников акции через главные ворота.

По словам лидера британского движения Republic Грэма Смита, этот протест был первой акцией, прошедшей в Букингемском дворце. Он отметил, что движение продолжит выступать против монархии в стране.

Ранее предсказавший дату смерти Елизаветы II блогер сделал заявление о короле Великобритании Карле III. По его словам, монарх умрет 28 марта 2026 года.