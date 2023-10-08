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Митинг организовала пропалестинская организация «Самидун». Сначала ее участники раздавали сладкую выпечку, празднуя нападение палестинских группировок на Израиль.

Потом демонстранты принялись выкрикивать антисемитские лозунги, полиция начала их разгонять. Митингующие в ответ на это забросали служителей закона бутылками и камнями. Двое полицейских получили ранения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 40 человек. Возбуждено шесть уголовных и 36 административных дел.

Палестинская группировка ХАМАС ранним утром выпустила по разным городам Израиля тысячи ракет из сектора Газа. Десятки боевиков прорвались на израильскую территорию. Сотни человек убиты и ранены, некоторые находятся в больницах в тяжелом состоянии. В память о погибших напротив посольства Израиля в центре Москвы жители устроили стихийный мемориал.

Ранее представители палестинской группировки заявили, что не объявят перемирие с Израилем. Члены ХАМАС пояснили, что израильская сторона занимается «эскалацией войны».