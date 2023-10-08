Антиизраильская демонстрация в Берлине закончилась задержаниями — СМИ
В Берлине прошли демонстрация против Израиля, вылившиеся в беспорядки. Полиция задержала 40 человек, сообщило издание Bild.
Митинг организовала пропалестинская организация «Самидун». Сначала ее участники раздавали сладкую выпечку, празднуя нападение палестинских группировок на Израиль.
Потом демонстранты принялись выкрикивать антисемитские лозунги, полиция начала их разгонять. Митингующие в ответ на это забросали служителей закона бутылками и камнями. Двое полицейских получили ранения.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 40 человек. Возбуждено шесть уголовных и 36 административных дел.
Палестинская группировка ХАМАС ранним утром выпустила по разным городам Израиля тысячи ракет из сектора Газа. Десятки боевиков прорвались на израильскую территорию. Сотни человек убиты и ранены, некоторые находятся в больницах в тяжелом состоянии. В память о погибших напротив посольства Израиля в центре Москвы жители устроили стихийный мемориал.
Ранее представители палестинской группировки заявили, что не объявят перемирие с Израилем. Члены ХАМАС пояснили, что израильская сторона занимается «эскалацией войны».