Анонс интервью Путина Карлсону посмотрели более 50 миллионов раз

Карлсон записал обращение на фоне башен Кремля и Храма Христа Спасителя, в котором рассказал, что проинтервьюирует Путина. Он обосновал такую необходимость тем, что жители США не понимают, что происходит в России и на Украине. Карлсон также намеревается добиться беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Американские журналисты заявили, что якобы тоже постоянно пытаются взять интервью у президента России.

Такер Карлсон прибыл в Москву несколько дней назад. Сразу же появились слухи, что он хочет проинтервьюировать Владимира Путина. Сам журналист на прямой вопрос об этом ответил туманно : «Посмотрим».

Два часа спустя показатель вырос в четыре раза - до 20 миллионов, обратило внимание РИА «Новости».